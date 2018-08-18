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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 бер, 2022 03:34
airmax78 написав: vitaliian написав: Nemk написав:
те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало
Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.
Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.
Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.
Еще одна жертва своего самомнения.
Не более того.
А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда.
А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира.
Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"?
Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год.
Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 03:39
Первый написав: rjkz написав: kyk написав:
Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
+1
Не только открыты, но в них еще и очереди.
Ша ПЕрвый выложит фотки.
Я завжди об’єктивний.
На відміну від деяких
Зи. Не сумуй. Буде час і будеш знову обдирати до нитки нужденних в житлі
Так я и не сумую.
Я и сейчас обдираю. Правда все отдаю тем кому это больше надо и еще докладываю, но то такэ.
А ты у нас мистерОБЪЕКТивность теперь?
Отличное погоняло в ОП!
Браво.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 06:19
vitaliian написав: adeges написав:
Ракете совершенно все равно, боятся ее или нет.
ракеты и во Львов долетают. К Киеву этот пример отношения не имеет. Если вы про грады то их достаточно далеко оттеснили.
По состоянию на сегодня - бОльшая часть Киева в досягаемости Градов
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Додано: Чет 31 бер, 2022 06:50
rjkz написав:
ок, не я вам судья
я тут при чём? ) Я точно знаю чего я хочу. Из других культур меня интересует только Польша (бабушка полячка в детстве читала мне книги на польском). С вероятностью 99,9% знаю что в Германии или в Швейцарии я долго не смогу, завою от тоски. У вас огромный интерес к США с вероятностью 99% вы там себя найдете, возможно станете топовым блогеров про жизнь в США, потому что Алекс Брежнев блогер слабый. Не условия первичны, а интерес к жизни в целом и к культуре в частности.
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