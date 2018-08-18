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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9702970397049705

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 03:34

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Nemk написав:те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало

Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.

Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.

Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.


Еще одна жертва своего самомнения.
Не более того.
А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда.
А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира.
Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"?
Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год.
Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 06:50

  rjkz написав:ок, не я вам судья
я тут при чём? ) Я точно знаю чего я хочу. Из других культур меня интересует только Польша (бабушка полячка в детстве читала мне книги на польском). Даже в Украине у меня есть предпочтения (я жил в 6 городах), Одесса мне заходит, а Днепр и Львов нет. Относительно недавно меня звали в Днепр на работу 2куе + бонусы, я отказался. Деньги не компенсируют ощущения от жизни.

У вас огромный интерес к США, с вероятностью 99% вы там себя найдете, возможно станете топовым блогером, потому что Алекс Брежнев блогер так себе слабый. Не условия первичны, а интерес к жизни в целом и к культуре в частности.

Одна моя знакомая в 90х считала что счастье в кожаной куртке (у подруг были у нее нет), дурные деньги они тогда стоили, которые она заработать не могла. Другой мой знакомый считал что счастье в автомобиле. Со временем она купила куртку, а он автомобиль. Счастья в них не обнаружилась, на момент эта знакомая мать одиночка которая одна выплачивает ипотеку. Про счастье она уже забыла, как оно выглядит. Потому что оно внутри. Можно быть счастливым живя в киевском метро и несчастным живя в своём доме в Майами.

Вы когда пишете про другие страны, все время упускаете момент что счастливы там далеко не все. Может считаете его несущественным?

Есть такая интересная табличка кол-во самоубийств на 10 тыс населения
https://cutt.ly/NDOSSsW

Интересна она тем что цифры от страны к стране отличаются в разы, что позволяет делать выводы о наличии тех или иных условий, которые невозможно преодолеть иным способом, кроме суицида.

Так вот Сомали 12,4 США 12,1
Средний доход на душу населения в этих странах даже гуглить не хочу. Он космически разный. А коэффициент самоубийств практически одинаковый. Для контраста в Кувейте он 0,9
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 07:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 07:59

как витрины алкогольные активисты били помните? Бей разруху

🍷
У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю

Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.



Энергию нашего народа да в правильное русло направить бы. Когда до правителей уже дойдет, что любой запрет создаёт ненужное напряжение?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чем же эти "активисты" в трениках после войны займутся? Неужто на стройку пойдут восстанавливать жилье?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:после войны

Когда? Родившиеся в имеющей место текущей войне дети уже во второй класс ходят.
Hotab
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