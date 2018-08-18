Додано: Чет 31 бер, 2022 06:50

rjkz написав: ок, не я вам судья ок, не я вам судья

я тут при чём? ) Я точно знаю чего я хочу. Из других культур меня интересует только Польша (бабушка полячка в детстве читала мне книги на польском). Даже в Украине у меня есть предпочтения (я жил в 6 городах), Одесса мне заходит, а Днепр и Львов нет. Относительно недавно меня звали в Днепр на работу 2куе + бонусы, я отказался. Деньги не компенсируют ощущения от жизни.У вас огромный интерес к США, с вероятностью 99% вы там себя найдете, возможно станете топовым блогером, потому что Алекс Брежнев блогер так себе слабый. Не условия первичны, а интерес к жизни в целом и к культуре в частности.Одна моя знакомая в 90х считала что счастье в кожаной куртке (у подруг были у нее нет), дурные деньги они тогда стоили, которые она заработать не могла. Другой мой знакомый считал что счастье в автомобиле. Со временем она купила куртку, а он автомобиль. Счастья в них не обнаружилась, на момент эта знакомая мать одиночка которая одна выплачивает ипотеку. Про счастье она уже забыла, как оно выглядит. Потому что оно внутри. Можно быть счастливым живя в киевском метро и несчастным живя в своём доме в Майами.Вы когда пишете про другие страны, все время упускаете момент что счастливы там далеко не все. Может считаете его несущественным?Есть такая интересная табличка кол-во самоубийств на 10 тыс населенияИнтересна она тем что цифры от страны к стране отличаются в разы, что позволяет делать выводы о наличии тех или иных условий, которые невозможно преодолеть иным способом, кроме суицида.Так вот Сомали 12,4 США 12,1Средний доход на душу населения в этих странах даже гуглить не хочу. Он космически разный. А коэффициент самоубийств практически одинаковый. Для контраста в Кувейте он 0,9