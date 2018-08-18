airmax78 написав:vitaliian написав:
Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.
Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.
Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.
Еще одна жертва своего самомнения.
Не более того.
А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда.
А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира.
Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"?
Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год.
Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?