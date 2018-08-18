Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Nemk написав:те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще но таких очень мало
Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.
Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.
Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.
Еще одна жертва своего самомнения. Не более того. А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда. А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира. Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"? Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год. Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?
я тут при чём? ) Я точно знаю чего я хочу. Из других культур меня интересует только Польша (бабушка полячка в детстве читала мне книги на польском). Даже в Украине у меня есть предпочтения (я жил в 6 городах), Одесса мне заходит, а Днепр и Львов нет. Относительно недавно меня звали в Днепр на работу 2куе + бонусы, я отказался. Деньги не компенсируют ощущения от жизни.
У вас огромный интерес к США, с вероятностью 99% вы там себя найдете, возможно станете топовым блогером, потому что Алекс Брежнев блогер так себе слабый. Не условия первичны, а интерес к жизни в целом и к культуре в частности.
Одна моя знакомая в 90х считала что счастье в кожаной куртке (у подруг были у нее нет), дурные деньги они тогда стоили, которые она заработать не могла. Другой мой знакомый считал что счастье в автомобиле. Со временем она купила куртку, а он автомобиль. Счастья в них не обнаружилась, на момент эта знакомая мать одиночка которая одна выплачивает ипотеку. Про счастье она уже забыла, как оно выглядит. Потому что оно внутри. Можно быть счастливым живя в киевском метро и несчастным живя в своём доме в Майами.
Вы когда пишете про другие страны, все время упускаете момент что счастливы там далеко не все. Может считаете его несущественным?
Сервисный центр МВД с сегодняшнего дня возобновил услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи.
Также украинцы, которые прошли обучение в автошколе, теперь смогут сдать теоретический экзамен на категорию В. Позже в МВД обещают дать возможность пройти и практический экзамен (вождение) на дорогах общего пользования.
Еще сообщается, что можно сдавать экзамены на категории С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1E, DE.
rjkz написав:Еще одна жертва своего самомнения. Не более того. А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда. А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира. Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"? Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год. Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?
Мало кто из наших соотечественников, вынужденно покинувших страну после 24.02 имеют такие же проблемы, как мой сосед. Более того, большинство, оказавшись сейчас за кордоном с 0.5 ляма, думаю, даже бы и не помышляли о возвращении. Но это те, у кого этих 0.5 ляма никогда не будет. А у тех, у кого он есть и кто может его заработать, оказывается, другие планы и желания. Что бы это ни было: самомнение или что-либо еще.