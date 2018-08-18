📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:00
📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:29
Мне кажется дешевле и надежнее все-таки создать более насыщенную систему ПВО. Но подземные паркинги однозначно мастхев.
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бачу, тут думки розходяться що-до цін на КРЖН після війни з нашою перемогою (тільки наша перемога - інших варіантів не буде)
А як що-до думок про ціни на нерухомість міста Лева? Теж однозначних думок немає?
Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:47
типа тут есть эксперты по Львову кроме вас.
То что жилая аренда вырастет и к гадалке не ходи. Например в Ирпене до 50% зданий разрушено. Куда деваться погорельцам? Кто то купит другую квартиру, но в основном пойдут на рынок аренды. Вероятно государство выделит им компансации на аренду. До конца непонятно за чей счет и в какой период времени будут отстаиваться разрушения. Но то что не быстро, это точно.
По Львову все зависит от того захотят погорельцы ехать в родные края или останутся у вас жить. Здесь прогнозы бессильны. Как и прогнозы по загранице.
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