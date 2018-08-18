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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9703970497059706

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:00

📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:29

  vitaliian написав:📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.

Мне кажется дешевле и надежнее все-таки создать более насыщенную систему ПВО. Но подземные паркинги однозначно мастхев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бачу, тут думки розходяться що-до цін на КРЖН після війни з нашою перемогою (тільки наша перемога - інших варіантів не буде) ;)
А як що-до думок про ціни на нерухомість міста Лева? Теж однозначних думок немає?

Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:47

  Успіх написав:Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
типа тут есть эксперты по Львову кроме вас.
То что жилая аренда вырастет и к гадалке не ходи. Например в Ирпене до 50% зданий разрушено. Куда деваться погорельцам? Кто то купит другую квартиру, но в основном пойдут на рынок аренды. Вероятно государство выделит им компансации на аренду. До конца непонятно за чей счет и в какой период времени будут отстаиваться разрушения. Но то что не быстро, это точно.

По Львову все зависит от того захотят погорельцы ехать в родные края или останутся у вас жить. Здесь прогнозы бессильны. Как и прогнозы по загранице.
vitaliian
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