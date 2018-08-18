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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9703970497059706

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 184
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
7%
12
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:00

📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:29

  vitaliian написав:📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.

Мне кажется дешевле и надежнее все-таки создать более насыщенную систему ПВО. Но подземные паркинги однозначно мастхев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бачу, тут думки розходяться що-до цін на КРЖН після війни з нашою перемогою (тільки наша перемога - інших варіантів не буде) ;)
А як що-до думок про ціни на нерухомість міста Лева? Теж однозначних думок немає?

Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:47

  Успіх написав:Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
типа тут есть эксперты по Львову кроме вас.
То что жилая аренда вырастет и к гадалке не ходи. Например в Ирпене до 50% зданий разрушено. Куда деваться погорельцам? Кто то купит другую квартиру, но в основном пойдут на рынок аренды.

Вероятно государство выделит им компенсации до 50% на аренду. Которые через год тихо снимут.

До конца непонятно за чей счет и в какой период времени будут отстраиваться разрушения. Но то что не быстро, это точно. 7 лет. Или весь 2й срок Зеленского (кто то сомневается что его переизберут?)

По Львову все зависит от того, захотят погорельцы ехать в родные края или останутся у вас жить. Здесь прогнозы бессильны. Как и прогнозы по загранице. Скорее всего погорельцев будут потихоньку выталкивать в спину, при первой же возможности.

Сирот и погорельцев жалко только первое время, скажем до полугода. Так устроена психика. Потом им будут говорить в лицо: вы тут понаехали, а у нас и без вас проблем хватало.

Новые квартиры за счёт государства прежде всего будут вручать военным, во первых это наши Герои, во вторых они сейчас главная сила, никто не посмеет их кинуть. Надеюсь семьям погибших Героев тоже перепадёт что то...кроме наград.

Потом пойдут многодетные семьи, пожарные, полиция, врачи и т.д. все они тоже воевали в какой то степени. А многодетные семьи - надежда возрождения нации.

Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.

Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 16:42, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:24

  vitaliian написав:
  rjkz написав:ок, не я вам судья
я тут при чём? ) Я точно знаю чего я хочу. Из других культур меня интересует только Польша (бабушка полячка в детстве читала мне книги на польском). Даже в Украине у меня есть предпочтения (я жил в 6 городах), Одесса мне заходит, а Днепр и Львов нет. Относительно недавно меня звали в Днепр на работу 2куе + бонусы, я отказался. Деньги не компенсируют ощущения от жизни.

У вас огромный интерес к США, с вероятностью 99% вы там себя найдете, возможно станете топовым блогером, потому что Алекс Брежнев блогер так себе слабый. Не условия первичны, а интерес к жизни в целом и к культуре в частности.

Одна моя знакомая в 90х считала что счастье в кожаной куртке (у подруг были у нее нет), дурные деньги они тогда стоили, которые она заработать не могла. Другой мой знакомый считал что счастье в автомобиле. Со временем она купила куртку, а он автомобиль. Счастья в них не обнаружилась, на момент эта знакомая мать одиночка которая одна выплачивает ипотеку. Про счастье она уже забыла, как оно выглядит. Потому что оно внутри. Можно быть счастливым живя в киевском метро и несчастным живя в своём доме в Майами.

Вы когда пишете про другие страны, все время упускаете момент что счастливы там далеко не все. Может считаете его несущественным?

Есть такая интересная табличка кол-во самоубийств на 10 тыс населения
https://cutt.ly/NDOSSsW

Интересна она тем что цифры от страны к стране отличаются в разы, что позволяет делать выводы о наличии тех или иных условий, которые невозможно преодолеть иным способом, кроме суицида.

Так вот Сомали 12,4 США 12,1
Средний доход на душу населения в этих странах даже гуглить не хочу. Он космически разный. А коэффициент самоубийств практически одинаковый. Для контраста в Кувейте он 0,9


Хороший пост.
Правда.
Я согласен.
Только счастье бывает разным. Тут все дело в настройках этого счастья.
И это Вы тоже написали.
Кому-то за счастье сидеть на диване с пивком перед зомбоящиком, кому-то чувствовать свое мнимое превосходство над окружающими.
Я начинаю сходить с ума, когда ничего не меняется. Когда достиг той точки, выше которой не залезешь или нет смысла лезть или не интересно. И очень важно формировать возможности. В Украине, к сожалению, возможности очень ограничены.
США - это страна неограниченных возможностей. Вопрос в твоих способностях играть в эту игру. В 45+ это не поздно, но лучше с детства адаптироваться к такой жизни. Поэтому формирование возможностей для детей очень немаловажно.
Когда и я развиваюсь и мои дети - я счастлив. И не важно с какой точки начинается этот процесс - с "полляма в багажнике ого-го" (с) или с "456 долларов на троих"(с) :oops:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:31

rjkz тоже полностью согласен, инвестиции в детей, в образование, в возможности. Возможности в Украине очень ограничены.

Помните слова песни о дружбе (из фильма Макар следопыт?)

Мальчишки, вы смелый и верный народ,
А то, что малы, не беда.
Оседланный конь снова ждет у ворот,
Во все времена и всегда,
Зовет нас счастливая наша звезда,
И неба простор голубой,
И мы непременно домчимся туда,
Где нас не хватает с тобой!
применительно к нашему разговору, если вас не хватает в США - надо ехать!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:36

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Еще одна жертва своего самомнения.
Не более того.
А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда.
А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира.
Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"?
Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год.
Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?

Мало кто из наших соотечественников, вынужденно покинувших страну после 24.02 имеют такие же проблемы, как мой сосед. Более того, большинство, оказавшись сейчас за кордоном с 0.5 ляма, думаю, даже бы и не помышляли о возвращении. Но это те, у кого этих 0.5 ляма никогда не будет. А у тех, у кого он есть и кто может его заработать, оказывается, другие планы и желания. Что бы это ни было: самомнение или что-либо еще.


Ой.
Раз пять перечитал пост, но связь предложений не уловил.
Можете доходчивей?
"Кто на ком стоял?" ("Собачье сердце" М.А. Булгаков)
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37

  vitaliian написав:📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.


https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... ih-ministr
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:01

Вообще очень многое после войны нужно будет переосмысливать.
В плане всеобщей военной подготовки даже для женщин, проэктирования домов, запуск производства собственного оружия.
Но мне кажеться бомбоубежища в домах только на востоке, Киеве и юге.
В центре и на западе в малоэтажных строениях это будет перебор.
Если больше 5 этажей, согласен must have/muss sein
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лун rieltor.ua покупает. Экономика сжимается, бизнес консолидируется..

https://speka.media/viina/lun-poglinaye ... azh-9ermlv
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