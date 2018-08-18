📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:00
📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:29
Мне кажется дешевле и надежнее все-таки создать более насыщенную систему ПВО. Но подземные паркинги однозначно мастхев.
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бачу, тут думки розходяться що-до цін на КРЖН після війни з нашою перемогою (тільки наша перемога - інших варіантів не буде)
А як що-до думок про ціни на нерухомість міста Лева? Теж однозначних думок немає?
Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:47
типа тут есть эксперты по Львову кроме вас.
То что жилая аренда вырастет и к гадалке не ходи. Например в Ирпене до 50% зданий разрушено. Куда деваться погорельцам? Кто то купит другую квартиру, но в основном пойдут на рынок аренды.
Вероятно государство выделит им компенсации до 50% на аренду. Которые через год тихо снимут.
До конца непонятно за чей счет и в какой период времени будут отстраиваться разрушения. Но то что не быстро, это точно. 7 лет. Или весь 2й срок Зеленского (кто то сомневается что его переизберут?)
По Львову все зависит от того, захотят погорельцы ехать в родные края или останутся у вас жить. Здесь прогнозы бессильны. Как и прогнозы по загранице. Скорее всего погорельцев будут потихоньку выталкивать в спину, при первой же возможности.
Сирот и погорельцев жалко только первое время, скажем до полугода. Так устроена психика. Потом им будут говорить в лицо: вы тут понаехали, а у нас и без вас проблем хватало.
Новые квартиры за счёт государства прежде всего будут вручать военным, во первых это наши Герои, во вторых они сейчас главная сила, никто не посмеет их кинуть. Надеюсь семьям погибших Героев тоже перепадёт что то...кроме наград.
Потом пойдут многодетные семьи, пожарные, полиция, врачи и т.д. все они тоже воевали в какой то степени. А многодетные семьи - надежда возрождения нации.
Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.
Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:24
Хороший пост.
Правда.
Я согласен.
Только счастье бывает разным. Тут все дело в настройках этого счастья.
И это Вы тоже написали.
Кому-то за счастье сидеть на диване с пивком перед зомбоящиком, кому-то чувствовать свое мнимое превосходство над окружающими.
Я начинаю сходить с ума, когда ничего не меняется. Когда достиг той точки, выше которой не залезешь или нет смысла лезть или не интересно. И очень важно формировать возможности. В Украине, к сожалению, возможности очень ограничены.
США - это страна неограниченных возможностей. Вопрос в твоих способностях играть в эту игру. В 45+ это не поздно, но лучше с детства адаптироваться к такой жизни. Поэтому формирование возможностей для детей очень немаловажно.
Когда и я развиваюсь и мои дети - я счастлив. И не важно с какой точки начинается этот процесс - с "полляма в багажнике ого-го" (с) или с "456 долларов на троих"(с)
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:31
rjkz тоже полностью согласен, инвестиции в детей, в образование, в возможности. Возможности в Украине очень ограничены.
Помните слова песни о дружбе (из фильма Макар следопыт?)
применительно к нашему разговору, если вас не хватает в США - надо ехать!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:36
Ой.
Раз пять перечитал пост, но связь предложений не уловил.
Можете доходчивей?
"Кто на ком стоял?" ("Собачье сердце" М.А. Булгаков)
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:01
Вообще очень многое после войны нужно будет переосмысливать.
В плане всеобщей военной подготовки даже для женщин, проэктирования домов, запуск производства собственного оружия.
Но мне кажеться бомбоубежища в домах только на востоке, Киеве и юге.
В центре и на западе в малоэтажных строениях это будет перебор.
Если больше 5 этажей, согласен must have/muss sein
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лун rieltor.ua покупает. Экономика сжимается, бизнес консолидируется..
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