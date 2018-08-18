Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.
Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.
Просто намагаюсь зрозуміти (так, звісно, що за швидко про це думати, але...) - чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати? Бо, перед початком війни, то вже на 80% був схильний на продаж... - а от тепер, на 80% схильний до оренди))
Але, до кінця війни - напевно, ще не 1 раз зміниться моя думка))
vitaliian написав:📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 31 бер, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.
это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.
Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 18:40, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.
Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.
Просто намагаюсь зрозуміти (так, звісно, що за швидко про це думати, але...) - чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати? Бо, перед початком війни, то вже на 80% був схильний на продаж... - а от тепер, на 80% схильний до оренди))
Але, до кінця війни - напевно, ще не 1 раз зміниться моя думка))
Правда, це(мій смарт) далеко не на першому місці!
Ще зміниться все 25 разів до кінця війни. Сам побачиш по обставинам.
fox767676 написав:Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
примите мои за них извинения). В целом монолитные дома показали себя как мега надёжные, а панельные надо строго запретить.