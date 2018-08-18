RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9704970597069707

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 184
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
7%
12
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:57

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.

Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.

Просто намагаюсь зрозуміти (так, звісно, що за швидко про це думати, але...) - чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати?
Бо, перед початком війни, то вже на 80% був схильний на продаж... - а от тепер, на 80% схильний до оренди))

Але, до кінця війни - напевно, ще не 1 раз зміниться моя думка))

Правда, це(мій смарт) далеко не на першому місці!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 18.03.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.



Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 31 бер, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 13.06.20
Подякував: 101 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:29

Ирпенский Версаль парк

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:34

  Успіх написав:чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.

это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.

Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 18:40, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:39

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.

Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.

Просто намагаюсь зрозуміти (так, звісно, що за швидко про це думати, але...) - чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати?
Бо, перед початком війни, то вже на 80% був схильний на продаж... - а от тепер, на 80% схильний до оренди))

Але, до кінця війни - напевно, ще не 1 раз зміниться моя думка))

Правда, це(мій смарт) далеко не на першому місці!


Ще зміниться все 25 разів до кінця війни.
Сам побачиш по обставинам.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:49

Хитрі плани забудовників на "після війни"
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/31/7336110/
Клиент_
 
Повідомлень: 239
З нами з: 25.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:53

  fox767676 написав:Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
примите мои за них извинения). В целом монолитные дома показали себя как мега надёжные, а панельные надо строго запретить.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11945
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9704970597069707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2190, 2191, 2192
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21912 5567904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 22:04
2XL
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34168
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (309)
31.03.2022 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.