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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9705970697079708>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 184
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
7%
12
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков

Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.



Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 31 бер, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:29

Ирпенский Версаль парк

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:34

  Успіх написав:чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.

это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.

Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 18:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:39

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Поэтому в течение примерно 7 лет возможен дефицит новых квартир на рынке.

Не воспринимайте как прогноз, очень мало вводных для моделирования ситуации. Скажем так, моделирую самые позитивные расклады, исходя из принципов уважения и справедливости.

Просто намагаюсь зрозуміти (так, звісно, що за швидко про це думати, але...) - чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати?
Бо, перед початком війни, то вже на 80% був схильний на продаж... - а от тепер, на 80% схильний до оренди))

Але, до кінця війни - напевно, ще не 1 раз зміниться моя думка))

Правда, це(мій смарт) далеко не на першому місці!


Ще зміниться все 25 разів до кінця війни.
Сам побачиш по обставинам.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:49

Хитрі плани забудовників на "після війни"
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/31/7336110/
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:53

  fox767676 написав:Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
примите мои за них извинения). В целом монолитные дома показали себя как мега надёжные, а панельные надо строго запретить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:25

Скоро на олх будут висеть такие объявления

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ось нам і відповідь...
https://news.finance.ua/ru/posle-voyny- ... sy-prognoz
После войны в Украине возрастет спрос на жилье, но есть нюансы — прогноз
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:56

  vitaliian написав:Зображення

до речі, а за таке буде компенсація?

і як, наприклад, щось починати ремонтувати без того, що отримати папірець від "шмигаля" - ок, компенсація буде?
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