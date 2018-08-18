Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 31 бер, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:29
Ирпенский Версаль парк
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:34
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.
это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.
Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 18:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:39
Ще зміниться все 25 разів до кінця війни.
Сам побачиш по обставинам.
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:49
Хитрі плани забудовників на "після війни"
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:53
примите мои за них извинения). В целом монолитные дома показали себя как мега надёжные, а панельные надо строго запретить.
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:25
Скоро на олх будут висеть такие объявления
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ось нам і відповідь...
https://news.finance.ua/ru/posle-voyny- ... sy-prognoz
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:56
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