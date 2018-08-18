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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:58
airmax78 написав: vitaliian написав:
📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Мне кажется дешевле и надежнее все-таки создать более насыщенную систему ПВО. Но подземные паркинги однозначно мастхев.
імхо, вирішили використати Їзраєлі екперіанс...
І ПВО і бомбосховища = більша вартість життя...
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:00
change_pm написав:
наприклад, щось починати ремонтувати без того, що отримати папірець від "шмигаля" - ок, компенсація буде?
сначала выплатят за сбитый Боинг, потом за украденные самолёты, потом за убытки ВСУ, разрушенные предприятия, разбитую мрию, тогда наверное до домохозяйств дойдут. Может на компенсации МВФ по старой дружбе даст нам кредит ~1 трлн долларов?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:03
Успіх написав:
Бачу, тут думки розходяться що-до цін на КРЖН після війни з нашою перемогою (тільки наша перемога - інших варіантів не буде)
А як що-до думок про ціни на нерухомість міста Лева? Теж однозначних думок немає?Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
Шановний! Ці питання треба обговорювати в профільній гілці...
І я там пару коментів залишав...
Питання там інше - чи ві зможете вжитись з "кацапстаном", який понаїхав...
пс. про чьо це я? мій син будучи з народження україномовним, легко "триндить" рузьким через те, що 5 років ходив у школи Києва - а там, йой, мі вашу мову не панімаєм*...
* більшість дітей рузькомовні...
писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:08
fox767676 написав: vitaliian написав:
📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт
и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
Ти ж здається жив на лівобережці???
Наразі, чо у Лемберзі?
Кордон відкриють і до родини? ))0
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:14
vitaliian написав:
https://vimeo.com/694504954
сочувствую
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:29
vitaliian написав: change_pm написав:
наприклад, щось починати ремонтувати без того, що отримати папірець від "шмигаля" - ок, компенсація буде?
сначала выплатят за сбитый Боинг, потом за украденные самолёты, потом за убытки ВСУ, разрушенные предприятия, разбитую мрию, тогда наверное до домохозяйств дойдут. Может на компенсации МВФ по старой дружбе даст нам кредит ~1 трлн долларов?
спасеніє утопающіх - дело рук саміх утопающіх...
правильно думаєш...
пс. до речі, рекомендую більше коштів в КРЖН і біля не вкладати...
Продавати поки не варто, почекай відновлення...
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:38
Damien написав:
Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
В монолитах как правило все перегородки и наружные из пеноблоков. На примере Чернигова -попадание снаряда в монолит - сдуло весь этаж на вылет ударной волной.
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Zebra
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:47
Zebra написав: Damien написав:
Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
В монолитах как правило все перегородки и наружные из пеноблоков. На примере Чернигова -попадание снаряда в монолит - сдуло весь этаж на вылет ударной волной.
Человек при попадании в его квартиру конечно не выживет, но по крайней мере его не завалит перекрытиями верхних этажей.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:48
change_pm написав: Успіх написав:
Бачу, тут думки розходяться що-до цін на КРЖН після війни з нашою перемогою (тільки наша перемога - інших варіантів не буде)
А як що-до думок про ціни на нерухомість міста Лева? Теж однозначних думок немає?Чи тут "все ясно/зрозуміло"?
Шановний! Ці питання треба обговорювати в профільній гілці...
І я там пару коментів залишав...
Питання там інше - чи ві зможете вжитись з "кацапстаном", який понаїхав...
пс. про чьо це я? мій син будучи з народження україномовним, легко "триндить" рузьким через те, що 5 років ходив у школи Києва - а там, йой, мі вашу мову не панімаєм*...
* більшість дітей рузькомовні...
писи. писав Віталіану про це - рюзькомоність одна з причин чому пітун кидає наразі рокети на неньку... тому думаюте! Усі дуже думайте!
Я двомовний в побуті.
Був проти путлера та орди все життя.
Якби ранжувати цю проблему від одного до десяти дав би три бали максимум.
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