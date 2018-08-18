|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:58
airmax78 написав: vitaliian написав:
📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Мне кажется дешевле и надежнее все-таки создать более насыщенную систему ПВО. Но подземные паркинги однозначно мастхев.
імхо, вирішили використати Їзраєлі екперіанс...
І ПВО і бомбосховища = більша вартість життя...
-
change_pm
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5367
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:00
change_pm написав:
наприклад, щось починати ремонтувати без того, що отримати папірець від "шмигаля" - ок, компенсація буде?
сначала выплатят за сбитый Боинг, потом за украденные самолёты, потом за убытки ВСУ, разрушенные предприятия, разбитую мрию, тогда наверное до домохозяйств дойдут. Может на компенсации МВФ по старой дружбе даст нам кредит ~1 трлн долларов?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11957
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:08
fox767676 написав: vitaliian написав:
📢 После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом — министр инфраструктуры Александр Кубраков
Местным застройщикам на заметку, новые концепции для жилых комплексов.
Я про это тут писал - в ответ получил насмешки от незаслуженно статусных эстетов (сейчас они кукуют во львове и зазывают в послевоенную Украину делать им прибаочный продукт
и финпотоки(дулю им бездарным коррупционерам!!!)) и удаление сообщения
Ти ж здається жив на лівобережці???
Наразі, чо у Лемберзі?
Кордон відкриють і до родини? ))0
-
change_pm
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 5367
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:14
vitaliian написав:
https://vimeo.com/694504954
сочувствую
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12898
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6725 раз.
- Подякували: 3733 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:38
Damien написав:
Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
В монолитах как правило все перегородки и наружные из пеноблоков. На примере Чернигова -попадание снаряда в монолит - сдуло весь этаж на вылет ударной волной.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11091
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1646 раз.
- Подякували: 2401 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:47
Zebra написав: Damien написав:
Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
В монолитах как правило все перегородки и наружные из пеноблоков. На примере Чернигова -попадание снаряда в монолит - сдуло весь этаж на вылет ударной волной.
Человек при попадании в его квартиру конечно не выживет, но по крайней мере его не завалит перекрытиями верхних этажей.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11957
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 21:54
airmax78 написав:
Мало кто из наших соотечественников, вынужденно покинувших страну после 24.02 имеют такие же проблемы, как мой сосед. Более того, большинство, оказавшись сейчас за кордоном с 0.5 ляма, думаю, даже бы и не помышляли о возвращении. Но это те, у кого этих 0.5 ляма никогда не будет. А у тех, у кого он есть и кто может его заработать, оказывается, другие планы и желания. Что бы это ни было: самомнение или что-либо еще.
Однозначно
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16743
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:16
Українці подали вже понад 25 тисяч заяв на компенсацію за зруйновану нерухомість — Зеленський.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11957
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:32
vitaliian написав: Zebra написав: Damien написав:
Насчёт монолитных - это же очевидно было и до войны, что их просто так не завалишь.
В монолитах как правило все перегородки и наружные из пеноблоков. На примере Чернигова -попадание снаряда в монолит - сдуло весь этаж на вылет ударной волной.
Человек при попадании в его квартиру конечно не выживет, но по крайней мере его не завалит перекрытиями верхних этажей.
Такое возможно только в панельках.
Когда появится хороший интернет, загружу фото как авиабомбы с одного и того же самолёта, попали в три дома - монолитный, панельный и белого кирпича.
Кроме ударной волны, ещё множество осколков разлетается, пробивают панели насквозь в радиусе сотни метров, в отличие от кирпично-силикатных стен.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11091
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1646 раз.
- Подякували: 2401 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:50
Zebra жду с нетерпением ( К счастью Ирпень авиацией не бомбили (в первый день два дома). На канале мэра есть десяток видео. Ели будет интересно гляньте.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11957
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2796 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21912
|5568181
|
Пон 28 бер, 2022 22:04
2XL
|
|992
|1713750
|
|
|16
|34170
|
|