airmax78 написав:

Мало кто из наших соотечественников, вынужденно покинувших страну после 24.02 имеют такие же проблемы, как мой сосед. Более того, большинство, оказавшись сейчас за кордоном с 0.5 ляма, думаю, даже бы и не помышляли о возвращении. Но это те, у кого этих 0.5 ляма никогда не будет. А у тех, у кого он есть и кто может его заработать, оказывается, другие планы и желания. Что бы это ни было: самомнение или что-либо еще.