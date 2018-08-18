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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40
Zebra написав:
Такое возможно только в панельках.
Когда появится хороший интернет, загружу фото как авиабомбы с одного и того же самолёта, попали в три дома - монолитный, панельный и белого кирпича.
Кроме ударной волны, ещё множество осколков разлетается, пробивают панели насквозь в радиусе сотни метров, в отличие от кирпично-силикатных стен.
Интересно посмотреть.
Я когда искал дом рещил брать только кирпич.
Сейчас дом в Чабанчиках 60 см. кирпича несущие стены.
А красный кирпич как себя чуствует под бомбами ?
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Хомякоид
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