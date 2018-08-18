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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40
Zebra написав:
Такое возможно только в панельках.
Когда появится хороший интернет, загружу фото как авиабомбы с одного и того же самолёта, попали в три дома - монолитный, панельный и белого кирпича.
Кроме ударной волны, ещё множество осколков разлетается, пробивают панели насквозь в радиусе сотни метров, в отличие от кирпично-силикатных стен.
Интересно посмотреть.
Я когда искал дом рещил брать только кирпич.
Сейчас дом в Чабанчиках 60 см. кирпича несущие стены.
А красный кирпич как себя чуствует под бомбами ?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:54
Самый надёжный вариант - монолитный каркас с перегородками из кирпича(не газоблок).
Дом полностью из кирпича подвержен полному разрушению всего лишь чуть меньше, чем панельный
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Damien
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:23
Damien написав:
Самый надёжный вариант - монолитный каркас с перегородками из кирпича(не газоблок).
Дом полностью из кирпича подвержен полному разрушению всего лишь чуть меньше, чем панельный
Мне кажеться в монолите если и есть кирпич то стены тонкие.
Несущий кирпичный дом безопаснее будет.
У меня стена 60 см.
Слышал что в царских домах метровые стены, это еще прочнее будет.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:30
vitaliian написав: Успіх написав:
чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел
4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.
это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.Вы же понимаете риел это пирамида
, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).
Ну, на рахунок виділеного, то...
п.с.
Ну і щоб два рази не вставати(зі збитого з дощок ліжка за 2м від буржуйки
) - то напишу ще, що нам(наче всім хлопцям) дали вчора зарплату за.... лютий місяць - за 2дні)) 978грн.
п.с.2
В нас тут з ночі і до тепер сипле мокрий сніг.... ожеледь на соснових гілках...
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