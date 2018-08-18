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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9706970797089709

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 184
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
7%
12
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40

  Zebra написав:Такое возможно только в панельках.
Когда появится хороший интернет, загружу фото как авиабомбы с одного и того же самолёта, попали в три дома - монолитный, панельный и белого кирпича.
Кроме ударной волны, ещё множество осколков разлетается, пробивают панели насквозь в радиусе сотни метров, в отличие от кирпично-силикатных стен.


Интересно посмотреть.
Я когда искал дом рещил брать только кирпич.
Сейчас дом в Чабанчиках 60 см. кирпича несущие стены.
А красный кирпич как себя чуствует под бомбами ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:56

  Хомякоид написав:красный кирпич как себя чуствует под бомбами
https://youtu.be/nb9cyMyLnPs
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый надёжный вариант - монолитный каркас с перегородками из кирпича(не газоблок).
Дом полностью из кирпича подвержен полному разрушению всего лишь чуть меньше, чем панельный
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:23

  Damien написав:Самый надёжный вариант - монолитный каркас с перегородками из кирпича(не газоблок).
Дом полностью из кирпича подвержен полному разрушению всего лишь чуть меньше, чем панельный


Мне кажеться в монолите если и есть кирпич то стены тонкие.
Несущий кирпичный дом безопаснее будет.
У меня стена 60 см.
Слышал что в царских домах метровые стены, это еще прочнее будет.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:30

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:
  Успіх написав:чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.

это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.

Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).

Ну, на рахунок виділеного, то...



п.с.
Ну і щоб два рази не вставати(зі збитого з дощок ліжка за 2м від буржуйки :D ) - то напишу ще, що нам(наче всім хлопцям) дали вчора зарплату за.... лютий місяць - за 2дні)) 978грн.

п.с.2
В нас тут з ночі і до тепер сипле мокрий сніг.... ожеледь на соснових гілках...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:31

  Успіх написав:лютий місяць - за 2дні)) 978грн.
уважение Зеленского к собственной армии впечатляет. Потом направить бы её против коррупции.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик не участвовал в боевых действиях. Там разные коеффициенты.
Investor_K
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  #<1 ... 9706970797089709
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