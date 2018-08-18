RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9707970897099710>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 184
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
7%
12
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:40

  Zebra написав:Такое возможно только в панельках.
Когда появится хороший интернет, загружу фото как авиабомбы с одного и того же самолёта, попали в три дома - монолитный, панельный и белого кирпича.
Кроме ударной волны, ещё множество осколков разлетается, пробивают панели насквозь в радиусе сотни метров, в отличие от кирпично-силикатных стен.


Интересно посмотреть.
Я когда искал дом рещил брать только кирпич.
Сейчас дом в Чабанчиках 60 см. кирпича несущие стены.
А красный кирпич как себя чуствует под бомбами ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:56

  Хомякоид написав:красный кирпич как себя чуствует под бомбами
https://youtu.be/nb9cyMyLnPs
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11971
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый надёжный вариант - монолитный каркас с перегородками из кирпича(не газоблок).
Дом полностью из кирпича подвержен полному разрушению всего лишь чуть меньше, чем панельный
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 592
З нами з: 28.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:23

  Damien написав:Самый надёжный вариант - монолитный каркас с перегородками из кирпича(не газоблок).
Дом полностью из кирпича подвержен полному разрушению всего лишь чуть меньше, чем панельный


Мне кажеться в монолите если и есть кирпич то стены тонкие.
Несущий кирпичный дом безопаснее будет.
У меня стена 60 см.
Слышал что в царских домах метровые стены, это еще прочнее будет.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1658
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:30

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:
  Успіх написав:чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.

это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.

Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).

Ну, на рахунок виділеного, то...



п.с.
Ну і щоб два рази не вставати(зі збитого з дощок ліжка за 2м від буржуйки :D ) - то напишу ще, що нам(наче всім хлопцям) дали вчора зарплату за.... лютий місяць - за 2дні)) 978грн.

п.с.2
В нас тут з ночі і до тепер сипле мокрий сніг.... ожеледь на соснових гілках...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 18.03.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:31

  Успіх написав:лютий місяць - за 2дні)) 978грн.
уважение Зеленского к собственной армии впечатляет. Потом направить бы её против коррупции.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11971
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик не участвовал в боевых действиях. Там разные коеффициенты.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7281
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:44

  Investor_K написав:Долярчик не участвовал в боевых действиях. Там разные коеффициенты.

На долярчике держится боевой дух армии. Вангую он бросит свой ларёк и останется служить в ВСУ.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11971
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:12

  vitaliian написав:
  Успіх написав:лютий місяць - за 2дні)) 978грн.
уважение Зеленского к собственной армии впечатляет. Потом направить бы её против коррупции.

Было заявлено, что с первого марта минималка у военных в тылу 30000грн. На передке 100000грн. Долярчик, если не ошибаюсь, когда-то озвучивал размер прибыли от бизнеса в районе 1000у.е.
whois2010
 
Повідомлень: 49
З нами з: 15.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:29

За крок до перевороту думок!©

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Долярчик не участвовал в боевых действиях. Там разные коеффициенты.

На долярчике держится боевой дух армии. Вангую он бросит свой ларёк и останется служить в ВСУ.

Ану циц! :mrgreen:
А то я тут справді за крок до перевороту думок © :wink:

Ну, справді, вже в голові крутяться думки, що після перемоги, залишитись на 3-6міс, якщо так можна буде))
Бо на довший термін - ще не готовий))
(але це все залежить від того, скільки разів дозволено/дозволяють бачитись з сім'єю на протязі року) :wink: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 18.03.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9707970897099710>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2190, 2191, 2192
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21912 5568375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 бер, 2022 22:04
2XL
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
992 1713767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 бер, 2022 12:25
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.