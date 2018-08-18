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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:48
vitaliian написав: Investor_K написав:
Долярчик не участвовал в боевых действиях. Там разные коеффициенты.
На долярчике держится боевой дух армии. Вангую он бросит свой ларёк и останется служить в ВСУ.
Под шумок потом ещё,, ділянку под забудову '' на шару отхватит.
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