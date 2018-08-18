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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9706970797089709

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 185
1. Не вище 900
21%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:48

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Долярчик не участвовал в боевых действиях. Там разные коеффициенты.

На долярчике держится боевой дух армии. Вангую он бросит свой ларёк и останется служить в ВСУ.

Под шумок потом ещё,, ділянку под забудову '' на шару отхватит.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:03

  Успіх написав:вже в голові крутяться думки, що після перемоги, залишитись на 3-6міс, якщо так можна буде))
видите какой вы легко предсказуемый)

Харьковчанам спишут все начисленные коммунальные платежи

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что все городские коммунальные услуги спишут с 24 февраля и до конца войны.

vitaliian
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