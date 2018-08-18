Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Такое возможно только в панельках. Когда появится хороший интернет, загружу фото как авиабомбы с одного и того же самолёта, попали в три дома - монолитный, панельный и белого кирпича. Кроме ударной волны, ещё множество осколков разлетается, пробивают панели насквозь в радиусе сотни метров, в отличие от кирпично-силикатных стен.
Интересно посмотреть. Я когда искал дом рещил брать только кирпич. Сейчас дом в Чабанчиках 60 см. кирпича несущие стены. А красный кирпич как себя чуствует под бомбами ?
Успіх написав:чи вигідніше буде зробити ремонт і здавати в оренду, чи продати
все зависит от того сколько погорельцев решат остаться во Львове. Пока что это нерешаемые уравнение с 4мя неизвестными. Если что квартиры под аренду понадобились уже вчера. 1. Нужны ли они будут через год, 2. будут ли новые инвесторы и 3. достроит ли вашу очередь дома риел 4. Профинансирует ли строительство государство если инвесторы разбегутся? И в какой срок.
это те неизвестные, без которых ваше уравнение не решается.
Вы же понимаете риел это пирамида, за ваши денежки строили предыдущие очереди. А вашу строят за деньги инвесторов следующей (за вами) очереди. Иначе бы стройка начиналась после продажи 70% квартир (то есть никогда).