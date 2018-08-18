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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9706970797089709

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 186
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
22
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Непонятно почему Кличко говорит повременить с возвращением ?

Потому что "цирк уехал, а клоуны (дрг) остались". Ну и оружия на руках у некомбатантов немало. Хотя бы переписать, если не отобрать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:51

Так пацаны определитесь, вы в каких то разных Киевах живёте. Собираюсь возвращаться, чё там в магазинах совсем жрать нечего? Еду с собой везти? Там где я живу (юг Украины) еды дохренища. Нет гречки, манки, моих любимых конфет, моего любимого чая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:53

  Hotab написав:
  Хомякоид написав:Непонятно почему Кличко говорит повременить с возвращением ?

Потому что "цирк уехал, а клоуны (дрг) остались". Ну и оружия на руках у некомбатантов немало. Хотя бы переписать, если не отобрать.

Водителей на общественный транспорт нет. Может понаехать разного сброда. Возможно нехватка продуктов и медикаментов если все вернутся. Ну или ему просто нравится пустой Киев.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:56

  hume написав:Кстати, оказался, по моим наблюдениям, самый несгибаемый бизнес
похоронный. Авто ездят пока есть топливо. А люди мрут и в мирное и в военное время.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:26

  vitaliian написав:Так пацаны определитесь, вы в каких то разных Киевах живёте. Собираюсь возвращаться, чё там в магазинах совсем жрать нечего? Еду с собой везти? Там где я живу (юг Украины) еды дохренища. Нет гречки, манки, моих любимых конфет, моего любимого чая.


Да есть все в принципе. Если конечно не гламурничать. Ассортимент скудноват по сравнению с до начало войны. но для жизни норм. Может свежих овощей мне лично не хватает и разнообразия колбасы :)
А и сладостей (типа торты, пироженки) тоже не фонтан. Хотя в кофейнях уже начали завозить.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:08

  vitaliian написав:Так пацаны определитесь, вы в каких то разных Киевах живёте. Собираюсь возвращаться, чё там в магазинах совсем жрать нечего? Еду с собой везти? Там где я живу (юг Украины) еды дохренища. Нет гречки, манки, моих любимых конфет, моего любимого чая.

Рекомендую Голосіївский р-н, який виявився найбільш безпечним під час навали рашистської орди. Якщо норм радянські панелі, то Теремки, якщо вимогливі, то Лікоград, Сонячна Брама та ін. ЖК.

В кожної мережі магазинів є якісь свої недоліки, але загалом, якщо зайти в два магазини, або магазин та Одеський чи Феофанієвський ринок, то можна купити все необхідне, а найкраща ситуація із асортиментом зараз в Метро на Кільцевій (можна одним заходом купити все необхідне).

До повноцінного відкриття різних бізнесів ще довго, наприклад, на Теремках є 3 відділення Приватбанк, але працює тільки 1, особливо жіночий персонал у дуже великій мірі звалив з Києва кудись дуже далеко, ... і така картина загалом, тобто, повинен якийсь % повернутися, або потрібно їх замістити понаїхами із регіонів та переселенцями із окупованих і прифронтових регіонів (для флетлордів відповідно буде клієнтура).

Короч, обирайте локацію в р-ні синьої гілки метро в Голосіївському р-ні, а також буде вам за щастя ВДНХ та Голосіївський ліс замість колишнього ірпінського лайфстайлу (а зараз в тих краях ще куча невибухнувших снарядів та мін ...).
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 00:27

  vitaliian написав:Так пацаны определитесь, вы в каких то разных Киевах живёте. Собираюсь возвращаться, чё там в магазинах совсем жрать нечего? Еду с собой везти? Там где я живу (юг Украины) еды дохренища. Нет гречки, манки, моих любимых конфет, моего любимого чая.

Полно еды. Да, ассортимент не столь шикарен, как в довоенные времена, но выбор явно с каждой неделей все лучше и лучше.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 08:59

  vitaliian написав:Так пацаны определитесь, вы в каких то разных Киевах живёте. Собираюсь возвращаться, чё там в магазинах совсем жрать нечего? Еду с собой везти? Там где я живу (юг Украины) еды дохренища. Нет гречки, манки, моих любимых конфет, моего любимого чая.

Левый берег, как всегда норм :D (но подальше от окраин, хотя я так понимаю, орки уже далеко).
Гречки да, не видел, но не особо ею интересуюсь. Риса валом и других круп. Овощей, в т.ч. картохи. Сахара валом от 26 грн/кг. Хлеба валом, но базовый ассортимент. Консерв, особенно что подороже, тоже валом. В велмарте есть кулинария, пицы готовят.
Свежего мяса полно, яиц. Свинина, курятина, индюшатина. Цены обычные. Говядины мало и под 300 грн/кг.
Сгущенка - как повезет.
Много закрытых АТБ, но понемногу открываются.
Рошены, которые я видел, работают. На академе, говорили, не работает. Есть даже торты, зефира нет. Также в супермаркетах есть торты. Молочки валом.

Под валом* понимается количество товара на полках. Но ассортимент может быть никакой - зачастую вся полка заставлена одной ТМ. Но валом. Ассортимент товара может отличаться от магазина - где-то валом, а где-то нет.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 05 кві, 2022 09:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:28

  PUnder написав:
  vitaliian написав:Так пацаны определитесь, вы в каких то разных Киевах живёте. Собираюсь возвращаться, чё там в магазинах совсем жрать нечего? Еду с собой везти? Там где я живу (юг Украины) еды дохренища. Нет гречки, манки, моих любимых конфет, моего любимого чая.


Да есть все в принципе. Если конечно не гламурничать. Ассортимент скудноват по сравнению с до начало войны. но для жизни норм. Может свежих овощей мне лично не хватает и разнообразия колбасы :)
А и сладостей (типа торты, пироженки) тоже не фонтан. Хотя в кофейнях уже начали завозить.

В Сильпо есть не только картошка, лук, морковка, но даже свежие виноград и клубника
Damien
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