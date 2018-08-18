Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:adeges это цены Таллина, где я сейчас. причем за 4 недели, что я тут цена конкретно в моем кондо выросла в 1.5 раза. я сняла в начале студию 21 метр за 419 евро плюс 150 евро коммунальные. цена растет каждый день
может быть даже бесплатно, но конечно не 50м. кому как повезет
Востаннє редагувалось adeges в Вів 05 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:а куда они денутся? В польшах они особо не нужны в таком количестве. Тем более мужчины в основном в Украине.
Репродуктивные женщины и дети нужны везде - ПМЖ получат все кто захотят остаться.
Глупость несусветная
Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.
Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 05 кві, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Да понятно что будут возвращаться все кому есть куда. С этим глупо спорить (хотя тут кое-кто пытается). Сейчас уже в более-менее нормальном месте за пределами Украины снять нормальное жилье за вменяемые деньги - анриал. А платить по 2к евро за аренду могут не только лишь все.
Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500
upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )
Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.
Zebra написав:Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.
Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.
покарати виправними роботами на 15 років! тутай одна частина українства страждає, а вони пі..пі.. торгують!