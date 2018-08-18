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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 188
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:13

Олежан айтишником
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:18

  vikapavl написав:adeges это цены Таллина, где я сейчас. причем за 4 недели, что я тут цена конкретно в моем кондо выросла в 1.5 раза. я сняла в начале студию 21 метр за 419 евро плюс 150 евро коммунальные. цена растет каждый день


может быть даже бесплатно, но конечно не 50м. кому как повезет
Зображення
Востаннє редагувалось adeges в Вів 05 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:19

  Damien написав:
  Zebra написав:
  Ромасик написав:а куда они денутся? В польшах они особо не нужны в таком количестве. Тем более мужчины в основном в Украине.

Репродуктивные женщины и дети нужны везде - ПМЖ получат все кто захотят остаться.

Глупость несусветная

Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.

Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 05 кві, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сейчас можно в болгарию поехать в 5* на море бесплатно с 3х разовым питанием на пару месяцев
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:31

  Олежан написав:сейчас можно в болгарию поехать в 5* на море бесплатно с 3х разовым питанием на пару месяцев
а схема рабочая, кто-то проверял?
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:51

  vikapavl написав:
  Олежан написав:сейчас можно в болгарию поехать в 5* на море бесплатно с 3х разовым питанием на пару месяцев
а схема рабочая, кто-то проверял?

да, мои уже там.
кормят отменно
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:52

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/696038702

Да понятно что будут возвращаться все кому есть куда. С этим глупо спорить (хотя тут кое-кто пытается). Сейчас уже в более-менее нормальном месте за пределами Украины снять нормальное жилье за вменяемые деньги - анриал. А платить по 2к евро за аренду могут не только лишь все.


Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500

upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )

Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:00

  Zebra написав:Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.

Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.

покарати виправними роботами на 15 років!
тутай одна частина українства страждає, а вони пі..пі.. торгують!
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:03

  airmax78 написав:Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.

хіхі... ну ми не здивовані - папка відмиває, мамця витрачає :mrgreen:

аля Тетріс...!!!

пісі. вони там с "песковими" раптом в "десна" не цілуються?
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:04

  Олежан написав:
  vikapavl написав:
  Олежан написав:сейчас можно в болгарию поехать в 5* на море бесплатно с 3х разовым питанием на пару месяцев
а схема рабочая, кто-то проверял?

да, мои уже там.
кормят отменно
https://yantour.com.ua/

а ти ж звичайно самий бідний, не маєш можливості заплатити...
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