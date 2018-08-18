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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9712971397149715>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 188
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:15

Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:24

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:26

  Олежан написав:Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(

Не плачьте вам ещё люто повезло
https://www.bbc.com/russian/features-60988371
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:27

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.

хіхі... ну ми не здивовані - папка відмиває, мамця витрачає :mrgreen:

аля Тетріс...!!!

пісі. вони там с "песковими" раптом в "десна" не цілуються?

Папка важко працює. Сподіваються що скоро повернуться.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:27

  Олежан написав:Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(

нажаль не один ти (((

але бачив, там забудовники Львова вже почали ціни в 2 рази піднімати?
І якраз вікапавловна зайшла - купувати треба, коли л"ється кров...

Ось і забудовнику кують поки гаряче...
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:27

  Zebra написав:
  Damien написав:Глупость несусветная

Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.

Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.

Скажу еще больше, до войны уже уехало до 10 млн., многие так же не вернулись.
helter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:36

  change_pm написав:
  Zebra написав:Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.

Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.

покарати виправними роботами на 15 років!
тутай одна частина українства страждає, а вони пі..пі.. торгують!

Сколько дебилов. За черниговца тоже стыдно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:36

  change_pm написав:
  Олежан написав:Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(

нажаль не один ти (((

але бачив, там забудовники Львова вже почали ціни в 2 рази піднімати?
І якраз вікапавловна зайшла - купувати треба, коли л"ється кров...

Ось і забудовнику кують поки гаряче...

Мені здається що то вже забагато крові для інвестування.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:37

  Hotab написав:Сколько дебилов. За черниговца тоже стыдно.

Та пц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:55

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Сколько дебилов. За черниговца тоже стыдно.

Та пц.

всіж дорослі люди і розуміють, що коронообмеження + війна впливають на дух і розум, так же ж?

ну так чого такі глупості писати?
зара повернеться маса народу з фронту, там такі вави будуть з головою, що йой - а хтось готується?

тому те що хтось тутай тіпа глупость написав - краще, ніж сусіду "бошку" на планці провалив, ніт?
change_pm
 
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