Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.
Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.
Скажу еще больше, до войны уже уехало до 10 млн., многие так же не вернулись.
Zebra написав:Я вам больше скажу, значительная часть молодых украинок там уже нашла себе местных бойфрендов и поселилась у них. Европейцы-мужчины с удовольствием принимают к себе украинских беженок без детей. Шерстерите инстаграммы беженок, почти все уже пристроились. Варианта два - либо они не вернутся, либо вернутся уже с животами от иностранцев и будут тут матерями-одиночками.
Не стройте иллюзий по этому поводу, сотни тысяч украинок для Украины потеряны.
покарати виправними роботами на 15 років! тутай одна частина українства страждає, а вони пі..пі.. торгують!