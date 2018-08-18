Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500
upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )
Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.
опять напоминает про нового русского - лоха и галстук за 2 тысячи, хотя такой же за углом можно было взять за 3
зы. по мнению местных, 10-11 евро за метр нетто - хорошая цена, дил. следовательно рынком можем считать 10-15 евро за метр. 30+ евро нет за метр - минимум в 2 раз выше. но конечно, красиво жить не запретишь
Востаннє редагувалось adeges в Вів 05 кві, 2022 22:47, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав: Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500
upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )
Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.
опять напоминает про нового русского - лоха и галстук за 2 тысячи, хотя такой же за углом можно было взять за 3
зы. по мнению местных, 10-11 евро за метр нетто - хорошая цена, дил. следовательно рынком можем считать 10-15 евро за метр. 30+ евро нет за метр - минимум в 2 раз выше. но конечно, красиво жить не запретишь
цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))
vikapavl написав:rjkz наших здесь стало резко много (говорю о 3 странах - франция, эстония, нидерладны )из-за разницы менталитетов и количества людей местных мы очень раздражаем. Поддержка была первые 2 недели активно. теперь каждый второй рассказывает что скоро можно ехать домой...
В США пока нет такого количества беженцев от войны в Украине, но и что-что, а бесплатное жилье в США при таких случаях беженства в семьях - это не принято. Я знаю, что вывезенные из Афганистана десятки тысяч до сих пор в каких-то специальных поселениях и до сих пор их кейсы очень медленно обрабатываются, а пока они там живут, их там кормят. Но народная моральная и материальная поддержка даже не только украинцев, а американцев и даже части бывших россиян (очень много все еще ватных) - коллосальная. Но еще раз - в США нет практики давать жилье, кормить и содержать кого-бы то ни было долгое время. Если человек может работать - идет работать и это дает ему возможность оплачивать рент и все остальное. Есть программы помощи, но логика этой помощи в том, чтобы помочь стать на ноги работающему человеку, а не содержать. Отдельная песня - это "беженцы" из СССР, которые на этих программах десятилетия. Благо их не так много. И даже они вызывают раздражение только у тех, кто приехал из стран б.СССР, но не стал садиться на голову государству. В остальном, такие страны как США, Канада, Австралия - страны эмигрантов, ньюкамеры никого не раздражают. Обычно, помятуя о собственном опыте, стараются помочь новичкам, есть инфраструктура помощи в начальной адаптации.