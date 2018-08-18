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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9711971297139714>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:24

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:26

  Олежан написав:Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(

Не плачьте вам ещё люто повезло
https://www.bbc.com/russian/features-60988371
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:27

Скажу еще больше, до войны уже уехало до 10 млн., многие так же не вернулись.
helter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:36

  change_pm написав:
  Олежан написав:Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(

нажаль не один ти (((

але бачив, там забудовники Львова вже почали ціни в 2 рази піднімати?
І якраз вікапавловна зайшла - купувати треба, коли л"ється кров...

Ось і забудовнику кують поки гаряче...

Мені здається що то вже забагато крові для інвестування.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:03

Гостомель ЖК авиатор

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:14

  Олежан написав:Самый не самый, но к войне я был финансово не готов:(

Тратить средства на форс-мажор готовы не только лишь все.
helter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:35

  airmax78 написав:
  adeges написав:
Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500

upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )

Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.


опять напоминает про нового русского - лоха и галстук за 2 тысячи, хотя такой же за углом можно было взять за 3

зы. по мнению местных, 10-11 евро за метр нетто - хорошая цена, дил. следовательно рынком можем считать 10-15 евро за метр. 30+ евро нет за метр - минимум в 2 раз выше. но конечно, красиво жить не запретишь
Востаннє редагувалось adeges в Вів 05 кві, 2022 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 23:16

change_pm не отказываюсь, тем более слова не мои. будет возможность, куплю. Бог отвел купить пентхаус буквально накануне
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 23:19

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500

upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )

Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.


опять напоминает про нового русского - лоха и галстук за 2 тысячи, хотя такой же за углом можно было взять за 3

зы. по мнению местных, 10-11 евро за метр нетто - хорошая цена, дил. следовательно рынком можем считать 10-15 евро за метр. 30+ евро нет за метр - минимум в 2 раз выше. но конечно, красиво жить не запретишь

цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 03:37

  vikapavl написав:rjkz наших здесь стало резко много (говорю о 3 странах - франция, эстония, нидерладны )из-за разницы менталитетов и количества людей местных мы очень раздражаем. Поддержка была первые 2 недели активно. теперь каждый второй рассказывает что скоро можно ехать домой...


В США пока нет такого количества беженцев от войны в Украине, но и что-что, а бесплатное жилье в США при таких случаях беженства в семьях - это не принято.
Я знаю, что вывезенные из Афганистана десятки тысяч до сих пор в каких-то специальных поселениях и до сих пор их кейсы очень медленно обрабатываются, а пока они там живут, их там кормят.
Но народная моральная и материальная поддержка даже не только украинцев, а американцев и даже части бывших россиян (очень много все еще ватных) - коллосальная.
Но еще раз - в США нет практики давать жилье, кормить и содержать кого-бы то ни было долгое время. Если человек может работать - идет работать и это дает ему возможность оплачивать рент и все остальное.
Есть программы помощи, но логика этой помощи в том, чтобы помочь стать на ноги работающему человеку, а не содержать. Отдельная песня - это "беженцы" из СССР, которые на этих программах десятилетия. Благо их не так много. И даже они вызывают раздражение только у тех, кто приехал из стран б.СССР, но не стал садиться на голову государству.
В остальном, такие страны как США, Канада, Австралия - страны эмигрантов, ньюкамеры никого не раздражают. Обычно, помятуя о собственном опыте, стараются помочь новичкам, есть инфраструктура помощи в начальной адаптации.
rjkz
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