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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 кві, 2022 07:40
vitaliian написав:
https://vimeo.com/696266626
Видел где-то на видео Ваш ЖК Версаль - почти нет повреждений, какие-то разбитые стеклопакеты, пару квартир серьезно, и немного утеплителя облезшего. За утепление - вижу наши застройщики вообще не заморачивались грибочками и смесями.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:59
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500
upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )
Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.
опять напоминает про нового русского - лоха и галстук за 2 тысячи, хотя такой же за углом можно было взять за 3
зы. по мнению местных, 10-11 евро за метр нетто - хорошая цена, дил. следовательно рынком можем считать 10-15 евро за метр. 30+ евро нет за метр - минимум в 2 раз выше. но конечно, красиво жить не запретишь
Рынком можно считать то, что ты видишь по объявлениями с меблированными квартирами. А там ПЦ. Если не сарай с бабушкиными шкафами и ГДР-овской стенкой или если не в деревне в 40 мин езды.
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