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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9711971297139714

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:40

  vitaliian написав:https://vimeo.com/696266626

Видел где-то на видео Ваш ЖК Версаль - почти нет повреждений, какие-то разбитые стеклопакеты, пару квартир серьезно, и немного утеплителя облезшего. За утепление - вижу наши застройщики вообще не заморачивались грибочками и смесями.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:59

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Вена 800 евро за 60-70 метров. Было 3 недели назад. Из них 300 заплатит государство. Итого 500

upd не 3, а 2 недели назад, и не 60-70, а 50-60 )

Відень, сьогодні, 2000 євро 47 метрів. 0 евро від держави. Але жк а-ля Тетріс.


опять напоминает про нового русского - лоха и галстук за 2 тысячи, хотя такой же за углом можно было взять за 3

зы. по мнению местных, 10-11 евро за метр нетто - хорошая цена, дил. следовательно рынком можем считать 10-15 евро за метр. 30+ евро нет за метр - минимум в 2 раз выше. но конечно, красиво жить не запретишь

Рынком можно считать то, что ты видишь по объявлениями с меблированными квартирами. А там ПЦ. Если не сарай с бабушкиными шкафами и ГДР-овской стенкой или если не в деревне в 40 мин езды.
airmax78
 
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  #<1 ... 9711971297139714
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