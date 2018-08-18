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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9713971497159716>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 09:53

  vikapavl написав:цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))

так, а тебе ж ніхто з країни не виганяв, та?!

могла б залишитись у своєму на лівому березі, в неньці, разом з чоловіками 18-60, які невиїздні)))

і країні б допомогла, і взагалі - і армії, і фронту...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:19

  change_pm написав:
  vikapavl написав:цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))

так, а тебе ж ніхто з країни не виганяв, та?!

могла б залишитись у своєму на лівому березі, в неньці, разом з чоловіками 18-60, які невиїздні)))

і країні б допомогла, і взагалі - і армії, і фронту...


Дивний стьоб :roll: Я, наприклад, не розумію, яка користь з жінки на небезпечних територіях. Стати забавою/прислугою/... для орків?
А Ви, патріоте, звісно в Україні зараз і, як мінімум, в територіальній обороні?

На Західній Україні (Тернопіль, Чернівці) житло на цей час коштує 1к/к = 6000грн, 2к/к = 600 дол/місяць. Пропозицій дуже мало.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:24

В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон
ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:32

  fler написав:
  change_pm написав:
  vikapavl написав:цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))

так, а тебе ж ніхто з країни не виганяв, та?!

могла б залишитись у своєму на лівому березі, в неньці, разом з чоловіками 18-60, які невиїздні)))

і країні б допомогла, і взагалі - і армії, і фронту...


Дивний стьоб :roll: Я, наприклад, не розумію, яка користь з жінки на небезпечних територіях. Стати забавою/прислугою/... для орків?
А Ви, патріоте, звісно в Україні зараз і, як мінімум, в територіальній обороні?

На Західній Україні (Тернопіль, Чернівці) житло на цей час коштує 1к/к = 6000грн, 2к/к = 600 дол/місяць. Пропозицій дуже мало.

західна україна умовна безпечна - раз!

два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?

три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:37

  IgA написав:В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон
ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь

Йой, слух, якщо не важко - можеш останні лондонські ціни в профільний гілці написати?

пісі. я думаю наші особливо на британський ринок не надавлять - багато не пустять, то нам не польшя...
а соь те що вид продажу КРЖН ти отримаєш набагато менше - імхо 100% (
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:06

  change_pm написав:
  fler написав:Дивний стьоб :roll: Я, наприклад, не розумію, яка користь з жінки на небезпечних територіях. Стати забавою/прислугою/... для орків?
А Ви, патріоте, звісно в Україні зараз і, як мінімум, в територіальній обороні?

На Західній Україні (Тернопіль, Чернівці) житло на цей час коштує 1к/к = 6000грн, 2к/к = 600 дол/місяць. Пропозицій дуже мало.

західна україна умовна безпечна - раз!

два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?

три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.


Не ти, а Ви. Звісно, в Україні, працюю. Трохи вдягла 79-тку, займаюсь просвітою громадян рф та іноземців. Через небезпеку вдома довелося виїхати на Західну. Після виїзду через 2 дні наш будинок потрапив під обстріли, поруч загинули і поранено кілька людей..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:49

  change_pm написав:
  IgA написав:В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон
ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь

Йой, слух, якщо не важко - можеш останні лондонські ціни в профільний гілці написати?

пісі. я думаю наші особливо на британський ринок не надавлять - багато не пустять, то нам не польшя...
а соь те що вид продажу КРЖН ти отримаєш набагато менше - імхо 100% (


Власне Англія має густину населення більше чим Індія.
На 5% острова площі проживає більше 90% населення.

Як варіант, маючи до $100K їхати в Ірландію


але в Україні таке можна купити було ще недавно на порядок дешевше, до $10K (місцями за менше чим один старий Фонд) і жити на $100 на особу в місяць.

Хто купив нерухомість при ковідоної - пристягніть ремні:

https://benjaminlefort.medium.com/if-you-bought-a-house-during-the-pandemic-prepare-to-tighten-your-belt-ecfd907864c3
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:46

  change_pm написав:західна україна умовна безпечна - раз!

два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?

три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.

Як тік? Ти ж резидентом Манчестера був, ні? Як так трапилось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:47

  airmax78 написав:
  change_pm написав:західна україна умовна безпечна - раз!

два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?

три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.

Як тік? Ти ж резидентом Манчестера був, ні? Як так трапилось?

bad planning )))

зглазив хтось...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:01

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:західна україна умовна безпечна - раз!

два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?

три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.

Як тік? Ти ж резидентом Манчестера був, ні? Як так трапилось?

bad planning )))

зглазив хтось...

зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось
flyman
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