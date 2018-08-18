Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vikapavl написав:цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))
так, а тебе ж ніхто з країни не виганяв, та?!
могла б залишитись у своєму на лівому березі, в неньці, разом з чоловіками 18-60, які невиїздні)))
і країні б допомогла, і взагалі - і армії, і фронту...
Дивний стьоб Я, наприклад, не розумію, яка користь з жінки на небезпечних територіях. Стати забавою/прислугою/... для орків? А Ви, патріоте, звісно в Україні зараз і, як мінімум, в територіальній обороні?
На Західній Україні (Тернопіль, Чернівці) житло на цей час коштує 1к/к = 6000грн, 2к/к = 600 дол/місяць. Пропозицій дуже мало.
В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь
vikapavl написав:цены просто пиздец сейчас, а еще хуже, что особо выбора нет. тут же все по закону - гарант, доход, и тп непринятая у нас мелочь )))
так, а тебе ж ніхто з країни не виганяв, та?!
могла б залишитись у своєму на лівому березі, в неньці, разом з чоловіками 18-60, які невиїздні)))
і країні б допомогла, і взагалі - і армії, і фронту...
Дивний стьоб Я, наприклад, не розумію, яка користь з жінки на небезпечних територіях. Стати забавою/прислугою/... для орків? А Ви, патріоте, звісно в Україні зараз і, як мінімум, в територіальній обороні?
На Західній Україні (Тернопіль, Чернівці) житло на цей час коштує 1к/к = 6000грн, 2к/к = 600 дол/місяць. Пропозицій дуже мало.
західна україна умовна безпечна - раз!
два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?
три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.
IgA написав:В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь
Йой, слух, якщо не важко - можеш останні лондонські ціни в профільний гілці написати?
пісі. я думаю наші особливо на британський ринок не надавлять - багато не пустять, то нам не польшя... а соь те що вид продажу КРЖН ти отримаєш набагато менше - імхо 100% (
fler написав:Дивний стьоб Я, наприклад, не розумію, яка користь з жінки на небезпечних територіях. Стати забавою/прислугою/... для орків? А Ви, патріоте, звісно в Україні зараз і, як мінімум, в територіальній обороні?
На Західній Україні (Тернопіль, Чернівці) житло на цей час коштує 1к/к = 6000грн, 2к/к = 600 дол/місяць. Пропозицій дуже мало.
західна україна умовна безпечна - раз!
два - все для фронту, все для перемоги - і всі громадяни України - жінки і чоловіки мають рівні права і обовя"зки, ніт?
три - я в неньці, а ти де? хоч шиеш захисні сітки, волонтериш, вариш борщі для ТРО - пітання таке, як в тебе про ТРО.
Не ти, а Ви. Звісно, в Україні, працюю. Трохи вдягла 79-тку, займаюсь просвітою громадян рф та іноземців. Через небезпеку вдома довелося виїхати на Західну. Після виїзду через 2 дні наш будинок потрапив під обстріли, поруч загинули і поранено кілька людей..
IgA написав:В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь
Йой, слух, якщо не важко - можеш останні лондонські ціни в профільний гілці написати?
пісі. я думаю наші особливо на британський ринок не надавлять - багато не пустять, то нам не польшя... а соь те що вид продажу КРЖН ти отримаєш набагато менше - імхо 100% (
Власне Англія має густину населення більше чим Індія. На 5% острова площі проживає більше 90% населення.
Як варіант, маючи до $100K їхати в Ірландію
але в Україні таке можна купити було ще недавно на порядок дешевше, до $10K (місцями за менше чим один старий Фонд) і жити на $100 на особу в місяць.
Хто купив нерухомість при ковідоної - пристягніть ремні: