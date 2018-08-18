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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9713971497159716

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:43

  flyman написав:зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось

хех, хто хто, а ти мене розумієш)))

але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі :!:

Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...

Чергова мрія розбилась (((
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08

  change_pm написав:
  flyman написав:зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось

хех, хто хто, а ти мене розумієш)))

але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі :!:

Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...

Чергова мрія розбилась (((

Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:17

  change_pm написав:
  flyman написав:зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось

хех, хто хто, а ти мене розумієш)))

але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі :!:

Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...

Чергова мрія розбилась (((

поки ще не обвалилось в тартар, ще можеш продати і купити хатку в Ірландії + пару акрів глинистої землі, недорого (до 100К не гривень), правда в забитому селі
flyman
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  #<1 ... 9713971497159716
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