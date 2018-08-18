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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 кві, 2022 15:43
flyman написав:
зГлазго
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ехякийсь trap
, тому і trap'илось
хех, хто хто, а ти мене розумієш)))
але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі
Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...
Чергова мрія розбилась (((
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08
change_pm написав: flyman написав:
зГлазго
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ехякийсь trap
, тому і trap'илось
хех, хто хто, а ти мене розумієш)))
але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі
Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...
Чергова мрія розбилась (((
Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:17
change_pm написав: flyman написав:
зГлазго
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ехякийсь trap
, тому і trap'илось
хех, хто хто, а ти мене розумієш)))
але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі
Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...
Чергова мрія розбилась (((
поки ще не обвалилось в тартар, ще можеш продати і купити хатку в Ірландії + пару акрів глинистої землі, недорого (до 100К не гривень), правда в забитому селі
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