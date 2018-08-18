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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08
change_pm написав: flyman написав:
зГлазго
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ехякийсь trap
, тому і trap'илось
хех, хто хто, а ти мене розумієш)))
але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі
Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...
Чергова мрія розбилась (((
Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:30
hume написав: rjkz написав:
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В США пока нет такого количества беженцев от войны в Украине, но и что-что, а бесплатное жилье в США при таких случаях беженства в семьях - это не принято.
Я знаю, что вывезенные из Афганистана десятки тысяч до сих пор в каких-то специальных поселениях и до сих пор их кейсы очень медленно обрабатываются, а пока они там живут, их там кормят.
Но народная моральная и материальная поддержка даже не только украинцев, а американцев и даже части бывших россиян (очень много все еще ватных) - коллосальная.
Но еще раз - в США нет практики давать жилье, кормить и содержать кого-бы то ни было долгое время. Если человек может работать - идет работать и это дает ему возможность оплачивать рент и все остальное.
Есть программы помощи, но логика этой помощи в том, чтобы помочь стать на ноги работающему человеку, а не содержать. Отдельная песня - это "беженцы" из СССР, которые на этих программах десятилетия. Благо их не так много. И даже они вызывают раздражение только у тех, кто приехал из стран б.СССР, но не стал садиться на голову государству.
В остальном, такие страны как США, Канада, Австралия - страны эмигрантов, ньюкамеры никого не раздражают. Обычно, помятуя о собственном опыте, стараются помочь новичкам, есть инфраструктура помощи в начальной адаптации.
Никто сотнями тысяч не попрет в США,мврзмодно воспользуются те, кто по каким-то своим причинам по докам не мог проехать На примере многих своих знакомых эмигрантов могу сказать,что в США едут либо уже подписавши работу, либо те, у кого есть семейные завязки, либо родители выпихивают студентами. Прошли те времена когда со ста долларами в кармане люди ехали покорять США.
На Европу выезжает куда больше.
Оптимизм - это хорошо.
Но для таких оптимистических заявлений поинтересуйтесь для начала статистикой по DVlottery. От года к году Украина занимает стабильно 1 место среди стран б.СССР с 1,3-1,5 млн участников. 2-место Узбекистан - порядка 800 тысяч.
И это 3 место в мире.
1Нигерия.
2. Не помню, кажется Сенегал или Эфиопия или Гана. В общем из Африки.
3. Украина.
Причем это только по заявкам. Заявка может податься отдельно от каждого из супругов, но не от детей. Повторные подачи заявок приводят к автоматической дисквалификации.
В общем, около 700 тысяч семей участников спят и видят себя в США. Вероятность выигрыша почти нулевая. Будут они пытаться совместить желаемое с такой возможностью?
А ведь кроме DV есть множество других путей, которые в чем-то более вероятные, но и более сложные. Часть людей пробует сразу несколько вариантов одновременно.
Так что 100 тысяч - это очень немного.
Поверте, в этой теме, я чуть более осведомлен.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:34
IgA написав:
В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон
ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь
Знакомые, 2 недели от подачи по получения визы. Уже должны быть на месте, Юг ВБ.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:40
airmax78 написав: change_pm написав: flyman написав:
зГлазго
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ехякийсь trap
, тому і trap'илось
хех, хто хто, а ти мене розумієш)))
але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі
Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...
Чергова мрія розбилась (((
Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.
А как-же с этим?:
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