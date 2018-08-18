Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:[ В США пока нет такого количества беженцев от войны в Украине, но и что-что, а бесплатное жилье в США при таких случаях беженства в семьях - это не принято. Я знаю, что вывезенные из Афганистана десятки тысяч до сих пор в каких-то специальных поселениях и до сих пор их кейсы очень медленно обрабатываются, а пока они там живут, их там кормят. Но народная моральная и материальная поддержка даже не только украинцев, а американцев и даже части бывших россиян (очень много все еще ватных) - коллосальная. Но еще раз - в США нет практики давать жилье, кормить и содержать кого-бы то ни было долгое время. Если человек может работать - идет работать и это дает ему возможность оплачивать рент и все остальное. Есть программы помощи, но логика этой помощи в том, чтобы помочь стать на ноги работающему человеку, а не содержать. Отдельная песня - это "беженцы" из СССР, которые на этих программах десятилетия. Благо их не так много. И даже они вызывают раздражение только у тех, кто приехал из стран б.СССР, но не стал садиться на голову государству. В остальном, такие страны как США, Канада, Австралия - страны эмигрантов, ньюкамеры никого не раздражают. Обычно, помятуя о собственном опыте, стараются помочь новичкам, есть инфраструктура помощи в начальной адаптации.
Никто сотнями тысяч не попрет в США,мврзмодно воспользуются те, кто по каким-то своим причинам по докам не мог проехать На примере многих своих знакомых эмигрантов могу сказать,что в США едут либо уже подписавши работу, либо те, у кого есть семейные завязки, либо родители выпихивают студентами. Прошли те времена когда со ста долларами в кармане люди ехали покорять США. На Европу выезжает куда больше.
Оптимизм - это хорошо. Но для таких оптимистических заявлений поинтересуйтесь для начала статистикой по DVlottery. От года к году Украина занимает стабильно 1 место среди стран б.СССР с 1,3-1,5 млн участников. 2-место Узбекистан - порядка 800 тысяч. И это 3 место в мире. 1Нигерия. 2. Не помню, кажется Сенегал или Эфиопия или Гана. В общем из Африки. 3. Украина. Причем это только по заявкам. Заявка может податься отдельно от каждого из супругов, но не от детей. Повторные подачи заявок приводят к автоматической дисквалификации. В общем, около 700 тысяч семей участников спят и видят себя в США. Вероятность выигрыша почти нулевая. Будут они пытаться совместить желаемое с такой возможностью? А ведь кроме DV есть множество других путей, которые в чем-то более вероятные, но и более сложные. Часть людей пробует сразу несколько вариантов одновременно. Так что 100 тысяч - это очень немного. Поверте, в этой теме, я чуть более осведомлен.
IgA написав:В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь
Знакомые, 2 недели от подачи по получения визы. Уже должны быть на месте, Юг ВБ.
vitaliian написав:‼️До уваги всіх, хто втратив житло у Київській області у зв'язку з діями недоармії орків
➡️Деталі: Медіаоборона запускає проект "ПОВЕРТАЙСЯ ДОДОМУ". ➡️Його мета – безкоштовно допомогти людям справедливо оцінити завдані збитки їхньому житлу, зафіксувати його, і у разі суперечки чи незгоди із сумою оцінки державою, допомогти оскаржити, щоб вимагати повну суму оцінки. ➡️Наразі Медіаоборона збирає заявки про пошкоджені будинки на Київщині. Після цього юристи Медіаоборони розпочнуть обробку заявок і разом з експертами почнуть оцінку завданих збитків та прорахують бюджет відновлення об'єктів інфраструктури.
Ага, а у місцевої "влади" в Гостомелі свої плани. Оголошують посилену комендантську годину на тиждень, до 14.04 Віталіан, у вас часом не зосталось скріна з відео з телеграму здається, де на виїзді з Ірпеня затримали два автобуси "рятувальної служби" з Дніпра, заповнених краденими телевізорами. Ну і обличчя "рятувальників" там було видно. Щось не можу його знову знайти-мабуть попросили підчистити.
drevlyanin написав:Віталіан, у вас часом не зосталось скріна з відео з телеграму здається, де на виїзді з Ірпеня затримали два автобуси "рятувальної служби" з Дніпра, заповнених краденими телевізорами. Ну і обличчя "рятувальників" там було видно. Щось не можу його знову знайти-мабуть попросили підчистити.
По привычке захожу на Лун - все пытаюсь разгадать загадку его работы - ладно до войны трудно было судить по количеству объектов потому что были дубли от агентств, которые влияли на общую цифру. Но сейчас, когда они уже вывесили банер "реестры закрыты - расходитесь" - стабильно число объектов падало. Вчера упали уже до 10тыс, но сегодня - опять 13тыс. Цыганский сайт