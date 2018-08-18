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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9713971497159716

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08

  change_pm написав:
  flyman написав:зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось

хех, хто хто, а ти мене розумієш)))

але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі :!:

Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...

Чергова мрія розбилась (((

Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:30

  hume написав:
  rjkz написав:[
В США пока нет такого количества беженцев от войны в Украине, но и что-что, а бесплатное жилье в США при таких случаях беженства в семьях - это не принято.
Я знаю, что вывезенные из Афганистана десятки тысяч до сих пор в каких-то специальных поселениях и до сих пор их кейсы очень медленно обрабатываются, а пока они там живут, их там кормят.
Но народная моральная и материальная поддержка даже не только украинцев, а американцев и даже части бывших россиян (очень много все еще ватных) - коллосальная.
Но еще раз - в США нет практики давать жилье, кормить и содержать кого-бы то ни было долгое время. Если человек может работать - идет работать и это дает ему возможность оплачивать рент и все остальное.
Есть программы помощи, но логика этой помощи в том, чтобы помочь стать на ноги работающему человеку, а не содержать. Отдельная песня - это "беженцы" из СССР, которые на этих программах десятилетия. Благо их не так много. И даже они вызывают раздражение только у тех, кто приехал из стран б.СССР, но не стал садиться на голову государству.
В остальном, такие страны как США, Канада, Австралия - страны эмигрантов, ньюкамеры никого не раздражают. Обычно, помятуя о собственном опыте, стараются помочь новичкам, есть инфраструктура помощи в начальной адаптации.

Никто сотнями тысяч не попрет в США,мврзмодно воспользуются те, кто по каким-то своим причинам по докам не мог проехать На примере многих своих знакомых эмигрантов могу сказать,что в США едут либо уже подписавши работу, либо те, у кого есть семейные завязки, либо родители выпихивают студентами. Прошли те времена когда со ста долларами в кармане люди ехали покорять США.
На Европу выезжает куда больше.


Оптимизм - это хорошо.
Но для таких оптимистических заявлений поинтересуйтесь для начала статистикой по DVlottery. От года к году Украина занимает стабильно 1 место среди стран б.СССР с 1,3-1,5 млн участников. 2-место Узбекистан - порядка 800 тысяч.
И это 3 место в мире.
1Нигерия.
2. Не помню, кажется Сенегал или Эфиопия или Гана. В общем из Африки.
3. Украина.
Причем это только по заявкам. Заявка может податься отдельно от каждого из супругов, но не от детей. Повторные подачи заявок приводят к автоматической дисквалификации.
В общем, около 700 тысяч семей участников спят и видят себя в США. Вероятность выигрыша почти нулевая. Будут они пытаться совместить желаемое с такой возможностью?
А ведь кроме DV есть множество других путей, которые в чем-то более вероятные, но и более сложные. Часть людей пробует сразу несколько вариантов одновременно.
Так что 100 тысяч - это очень немного.
Поверте, в этой теме, я чуть более осведомлен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:34

  IgA написав:В Британии подачу заявки беженца так забюрократизировали что те кто смог прорваться через этот заслон еще перебирают местами от спонсоров, типа только Лондон
ПС. Похоже времен когда денег от продажи квартиры в Киеве хватит на первый взнос по ипотеке в Лондоне я уже не дождусь


Знакомые, 2 недели от подачи по получения визы. Уже должны быть на месте, Юг ВБ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:40

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось

хех, хто хто, а ти мене розумієш)))

але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі :!:

Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...

Чергова мрія розбилась (((

Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.


А как-же с этим?:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 04:22

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:зГлазго :)
ск0ти вони такі ск0ти, а ти в англійський Манчестр, ех
якийсь trap, тому і trap'илось

хех, хто хто, а ти мене розумієш)))

але ось імхо, я хотів би жити в Ліверпулі :!:

Читаю фідбек тих хлопів, що живуть в хмарочосах Манча, все там так погано (мейнтенанас, протіпожежа, середовище - хоча і модні МОПи) - я навіть не уявляв, що так може бути плохо...

Чергова мрія розбилась (((

Моїм в віденському тетрісі подобається. Але хєр їм. Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.


Макс. С заботой о вас

https://housinganywhere.com/s/Vienna--A ... 2022-04-07

Прямо с сегодняшнего дня поможет сэкономить тысячи евро
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 07:28

  vitaliian написав:‼️До уваги всіх, хто втратив житло у Київській області у зв'язку з діями недоармії орків

➡️Деталі: Медіаоборона запускає проект "ПОВЕРТАЙСЯ ДОДОМУ".
➡️Його мета – безкоштовно допомогти людям справедливо оцінити завдані збитки їхньому житлу, зафіксувати його, і у разі суперечки чи незгоди із сумою оцінки державою, допомогти оскаржити, щоб вимагати повну суму оцінки.
➡️Наразі Медіаоборона збирає заявки про пошкоджені будинки на Київщині. Після цього юристи Медіаоборони розпочнуть обробку заявок і разом з експертами почнуть оцінку завданих збитків та прорахують бюджет відновлення об'єктів інфраструктури.

Щоб подати заявку, вам потрібно заповнити форму у спеціальному чат-боті https://t.me/ITVnewsua/5955


Ага, а у місцевої "влади" в Гостомелі свої плани. Оголошують посилену комендантську годину на тиждень, до 14.04
Віталіан, у вас часом не зосталось скріна з відео з телеграму здається, де на виїзді з Ірпеня затримали два автобуси "рятувальної служби" з Дніпра, заповнених краденими телевізорами. Ну і обличчя "рятувальників" там було видно. Щось не можу його знову знайти-мабуть попросили підчистити. :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:10

  drevlyanin написав:Віталіан, у вас часом не зосталось скріна з відео з телеграму здається, де на виїзді з Ірпеня затримали два автобуси "рятувальної служби" з Дніпра, заповнених краденими телевізорами. Ну і обличчя "рятувальників" там було видно. Щось не можу його знову знайти-мабуть попросили підчистити.
к счастью я этот видос даже не видел.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:11

Хтось питав про заявку в Дії на пошкоджене майно- вже є така закладка. Якщо не бачите, потрібно оновити до останньої версії- 45
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По привычке захожу на Лун - все пытаюсь разгадать загадку его работы - ладно до войны трудно было судить по количеству объектов потому что были дубли от агентств, которые влияли на общую цифру. Но сейчас, когда они уже вывесили банер "реестры закрыты - расходитесь" - стабильно число объектов падало. Вчера упали уже до 10тыс, но сегодня - опять 13тыс. Цыганский сайт
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