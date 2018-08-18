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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9715971697179718>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:52

  adeges написав:
  airmax78 написав:Моїм в віденському тетрісі подобається. Але Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.


Макс. С заботой о вас

https://housinganywhere.com/s/Vienna--A ... 2022-04-07

Прямо с сегодняшнего дня поможет сэкономить тысячи евро

Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:44

  airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.

У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:57

  Damien написав:
  airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.

У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"

ради цікавості зайшов на олх: Тернопіль, оренда :
ЗНАЙДЕНИЙ 6 ОГОЛОШЕНЬ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:10

Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:20

  vitaliian написав:Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках

Не все.
Сосед приехал с грузчиком на фургоне и выносит все вещи, бытовую технику.
Жить наверно под постоянной грозой уже готовы не все.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:44

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках

Не все.
Сосед приехал с грузчиком на фургоне и выносит все вещи, бытовую технику.
Жить наверно под постоянной грозой уже готовы не все.

свято место пусто не бывает
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:48

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках

Не все.
Сосед приехал с грузчиком на фургоне и выносит все вещи, бытовую технику.

И что, ты даже не сказал соседу, что он позорно бежит, ещё и со всем барахлом ?
  Zebra написав:Жить наверно под постоянной грозой уже готовы не все.

"От оно чё, Михалыч ..."
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:54

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках

Не все.
Сосед приехал с грузчиком на фургоне и выносит все вещи, бытовую технику.

И что, ты даже не сказал соседу, что он позорно бежит, ещё и со всем барахлом ?

Посмотрел на него как на овно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:55

Конечно лучше жить в трансформаторных коробках

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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:02

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках

Не все.
Сосед приехал с грузчиком на фургоне и выносит все вещи, бытовую технику.
Жить наверно под постоянной грозой уже готовы не все.

Cейчас будет самая востребованная услуга - кадди, берлинго или газель на 150-500 км перевозка вещей.
BIGor
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