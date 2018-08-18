Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С) Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте. "Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято" "Что есть?" "За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет" "Годится" "Только там кроватей нет" "Годится, надувные матрацы купим" "И еще нет двери в санузле" "Годится, мы не стеснительные"
airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С) Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте. "Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято" "Что есть?" "За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет" "Годится" "Только там кроватей нет" "Годится, надувные матрацы купим" "И еще нет двери в санузле" "Годится, мы не стеснительные"
ради цікавості зайшов на олх: Тернопіль, оренда : ЗНАЙДЕНИЙ 6 ОГОЛОШЕНЬ