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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:04
Damien написав:
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
airmax78 написав:
Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"
Вот это зря. Жили неделю без дверей в санузлы. Это капец неудобно. Сложно передать.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:08
Как восстановить Украину. Первый черновик плана Маршалла: восемь ведущих экономистов опубликовали свои предложения на 30 страницах
Откуда взять полтриллиона евро, мировое сообщество решит позже. Есть средства доноров, обсуждаются и репарации, но научная публикация не об этом, а о том, как лучше эти деньги потратить, куда пустить, как контролировать и как добиться максимального эффекта от вложенных сил и средств.
Экономисты выделяют три стадии реконструкции разрушенной российским вторжением Украины. За текущей чрезвычайной должна последовать стадия восстановления критической инфраструктуры и госуправления, а затем уже третья стадия, которая заложит основы для быстрого превращения Украины в современную экономику.
"Главная цель третьей фазы – радикальное обновление институтов. Мы полагаем, что вступление в ЕС критически важно для реформ и устранения хронических проблем Украины, таких как коррупция, провалы в госуправлении, концентрация экономической мощи в руках узкого круга лиц и тому подобное", – говорится в документе.
Сколько будет это все стоить? Опираясь на опыт восстановления Европы после Второй мировой, объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели, экономисты очень предварительно оценили потребность Украины в помощи для восстановления после войны в 200-500 млрд евро.
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