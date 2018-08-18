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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9714971597169717>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:52

  adeges написав:
  airmax78 написав:Моїм в віденському тетрісі подобається. Але Оренду не подовжу. Нехай на місцевому олх щось скромніше шукають.


Макс. С заботой о вас

https://housinganywhere.com/s/Vienna--A ... 2022-04-07

Прямо с сегодняшнего дня поможет сэкономить тысячи евро

Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:44

  airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.

У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:57

  Damien написав:
  airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.

У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"

ради цікавості зайшов на олх: Тернопіль, оренда :
ЗНАЙДЕНИЙ 6 ОГОЛОШЕНЬ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:10

Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:04

  Damien написав:
  airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.

У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"

Вот это зря. Жили неделю без дверей в санузлы. Это капец неудобно. Сложно передать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:23

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.

У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С)
Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте.
"Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято"
"Что есть?"
"За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет"
"Годится"
"Только там кроватей нет"
"Годится, надувные матрацы купим"
"И еще нет двери в санузле"
"Годится, мы не стеснительные"

Вот это зря. Жили неделю без дверей в санузлы. Это капец неудобно. Сложно передать.

лайфхак з цоколя: "шторка вирішує"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:47

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:Купить их можно будет за рыночную цену без участия государства.
я когда то писал что начнутся распродажи по ценам отличающимся от рыночных?! Зачем вы мне это приписываете.

Я не приписываю, не сочиняйте.

Кто то сомневается что Мариуполь, Изюм, Чернигов, Ирпень и Волноваха переедут в Киев ?

Ваше высказывание ?
Приехать смогут за свой счет, купив за свои средства (при наличии). Это то что было доступно всем и без войны - езжай куда желаешь и покупай что желаешь. Госпрограммы не предусматривают переселение Волновахи в Киев, не предусматривают постройки жилья для жителей регионов.

Законопроєкт передбачає, що квартира надаватиметься в будівлі, що зводиться на місці знищеного, а в разі неможливості – в межах кварталу, суміжних кварталах та навіть іншому населеному пункті відповідної категорії.
Тобто людина зможе обрати місто, де хоче оселитися. Наприклад, якщо квартира була у Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі.


Подробней здесь.
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 2/7336442/
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:48

vladimir07 спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.

Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.

Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.

Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:57

  vitaliian написав:vladimir07 спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.

Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.

Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.

Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.

Якщо еквівалентій локації, то Маріуополь навіть не обл. центр, то хіба в якому умовному Козятині буде "еквівалент", чи Марганці або Білій Церкві (що більш реалістично).

От я Буча/Ірпінь щоб щось там купувати, то тре розуміти, що північніше є укріпрайон, і що їх не здадуть окупантам в перший же день.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:58

flyman буча, Ирпень, Бровары, Вышгород, Борисполь не эквиваленты Мариуполю? Думаю с большим запасом.
vitaliian
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