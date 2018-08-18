Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С) Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте. "Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято" "Что есть?" "За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет" "Годится" "Только там кроватей нет" "Годится, надувные матрацы купим" "И еще нет двери в санузле" "Годится, мы не стеснительные"
airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С) Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте. "Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято" "Что есть?" "За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет" "Годится" "Только там кроватей нет" "Годится, надувные матрацы купим" "И еще нет двери в санузле" "Годится, мы не стеснительные"
ради цікавості зайшов на олх: Тернопіль, оренда : ЗНАЙДЕНИЙ 6 ОГОЛОШЕНЬ
airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С) Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте. "Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято" "Что есть?" "За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет" "Годится" "Только там кроватей нет" "Годится, надувные матрацы купим" "И еще нет двери в санузле" "Годится, мы не стеснительные"
Вот это зря. Жили неделю без дверей в санузлы. Это капец неудобно. Сложно передать.
airmax78 написав:Шукали вони на цьому сайті. Їм потрібно 2 спальні - їх там дві сім'ї. А з цим вже проблема. До речі, багато квартир там в стані ... після віденської бабусі.
У кого щи жидкие, у кого бриллианты мелкие.(С) Вез пару недель назад из Киева в один из городов в западной части Украины семью, эвакуированную из Ирпеня. Как попутчиков. Прямо на ходу в машине они подбирали себе жилье через своих знакомых, которые уже были там, на месте. "Мы ничего не можем вам толком найти, все, что по вменяемым ценам - занято" "Что есть?" "За 5тыс есть убитая квартирка, все советское, поломанное, обоям минимум 20 лет" "Годится" "Только там кроватей нет" "Годится, надувные матрацы купим" "И еще нет двери в санузле" "Годится, мы не стеснительные"
Вот это зря. Жили неделю без дверей в санузлы. Это капец неудобно. Сложно передать.
vladimir07 написав:Купить их можно будет за рыночную цену без участия государства.
я когда то писал что начнутся распродажи по ценам отличающимся от рыночных?! Зачем вы мне это приписываете.
Я не приписываю, не сочиняйте.
Кто то сомневается что Мариуполь, Изюм, Чернигов, Ирпень и Волноваха переедут в Киев ?
Ваше высказывание ? Приехать смогут за свой счет, купив за свои средства (при наличии). Это то что было доступно всем и без войны - езжай куда желаешь и покупай что желаешь. Госпрограммы не предусматривают переселение Волновахи в Киев, не предусматривают постройки жилья для жителей регионов.
Законопроєкт передбачає, що квартира надаватиметься в будівлі, що зводиться на місці знищеного, а в разі неможливості – в межах кварталу, суміжних кварталах та навіть іншому населеному пункті відповідної категорії. Тобто людина зможе обрати місто, де хоче оселитися. Наприклад, якщо квартира була у Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі.
vladimir07 спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.
Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.
Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.
Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.
Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.
vitaliian написав:vladimir07 спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.
Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.
Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.
Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.
Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.
Якщо еквівалентій локації, то Маріуополь навіть не обл. центр, то хіба в якому умовному Козятині буде "еквівалент", чи Марганці або Білій Церкві (що більш реалістично).
От я Буча/Ірпінь щоб щось там купувати, то тре розуміти, що північніше є укріпрайон, і що їх не здадуть окупантам в перший же день.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.