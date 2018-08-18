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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 кві, 2022 16:59
vitaliian написав:flyman
буча, Ирпень, Бровары, Вышгород, Борисполь не эквиваленты
Мариуполю? Думаю с большим запасом.
в який бік?
Ірпінь рангом нижче,
а Буча районний центр, та що "еквівалент"
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:39
vitaliian написав:
Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.
Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.
Там же.
Грошова компенсація
Надаватиметься за пошкоджений об’єкт нерухомого майна або за бажанням отримувача – за знищений приватний, садовий та дачний будинки.
Компенсация в деньгах может быть на ремонт жилья, которое еще подлежит восстановлению и повторному заселению. Или же за уничтоженный частный дом, дачу
.
Квартиры будут возмещать только постройкой аналогичного нового жилья. Поэтому мариупольцы денег скорее всего не получат. Думаю целесообразность отстройки Мариуполя будет определена возможностью восстановления и запуска металлургических комбинатов. Сколько на это все уйдет времени и где будут мариупольцы жить - непонятно.
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