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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9714971597169717

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:59

  vitaliian написав:flyman буча, Ирпень, Бровары, Вышгород, Борисполь не эквиваленты Мариуполю? Думаю с большим запасом.

в який бік?
Ірпінь рангом нижче,
а Буча районний центр, та що "еквівалент"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:39

  vitaliian написав:Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.

Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.


Там же.
Грошова компенсація
Надаватиметься за пошкоджений об’єкт нерухомого майна або за бажанням отримувача – за знищений приватний, садовий та дачний будинки.


Компенсация в деньгах может быть на ремонт жилья, которое еще подлежит восстановлению и повторному заселению. Или же за уничтоженный частный дом, дачу.

Квартиры будут возмещать только постройкой аналогичного нового жилья. Поэтому мариупольцы денег скорее всего не получат. Думаю целесообразность отстройки Мариуполя будет определена возможностью восстановления и запуска металлургических комбинатов. Сколько на это все уйдет времени и где будут мариупольцы жить - непонятно.
vladimir07
 
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  #<1 ... 9714971597169717
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