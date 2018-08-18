Додано: Чет 07 кві, 2022 16:48

Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.