Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Купить их можно будет за рыночную цену без участия государства.
я когда то писал что начнутся распродажи по ценам отличающимся от рыночных?! Зачем вы мне это приписываете.
Я не приписываю, не сочиняйте.
Кто то сомневается что Мариуполь, Изюм, Чернигов, Ирпень и Волноваха переедут в Киев ?
Ваше высказывание ? Приехать смогут за свой счет, купив за свои средства (при наличии). Это то что было доступно всем и без войны - езжай куда желаешь и покупай что желаешь. Госпрограммы не предусматривают переселение Волновахи в Киев, не предусматривают постройки жилья для жителей регионов.
Законопроєкт передбачає, що квартира надаватиметься в будівлі, що зводиться на місці знищеного, а в разі неможливості – в межах кварталу, суміжних кварталах та навіть іншому населеному пункті відповідної категорії. Тобто людина зможе обрати місто, де хоче оселитися. Наприклад, якщо квартира була у Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі.
vladimir07 спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.
Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.
Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.
Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.
Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.
vitaliian написав:vladimir07 спасибо за ссылку есть несколько вариантов компенсации в т.ч. деньгами.
Компенсація за втрачене майно може надаватися у вигляді перерахунку коштів на рахунок отримувача, фінансування будівництва майна, фінансування будівельних робіт з відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.
Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.
Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.
Почему то когда речь идёт о Киеве все сразу представляют тетрис. Тот же Оранж был по 850 (когда я им интересовался), не такая уж и заоблачная цена. Винница не намного дешевле.
Якщо еквівалентій локації, то Маріуополь навіть не обл. центр, то хіба в якому умовному Козятині буде "еквівалент", чи Марганці або Білій Церкві (що більш реалістично).
От я Буча/Ірпінь щоб щось там купувати, то тре розуміти, що північніше є укріпрайон, і що їх не здадуть окупантам в перший же день.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Моделируем ситуацию мариуполец получает деньги, купит ли он на них квартиру в Мариуполе? Подозреваю там нечего покупать.
Принципы рынка как были и остаются "у кого на что хватит тот то и купит". Бесплатно в Киеве давать не будут. Цена новостроя в 20 Км от Киева начиналась от 500 уе/м. От этой цены и до бесконечности будут искать варианты.
Там же.
Грошова компенсація Надаватиметься за пошкоджений об’єкт нерухомого майна або за бажанням отримувача – за знищений приватний, садовий та дачний будинки.
Компенсация в деньгах может быть на ремонт жилья, которое еще подлежит восстановлению и повторному заселению. Или же за уничтоженный частный дом, дачу.
Квартиры будут возмещать только постройкой аналогичного нового жилья. Поэтому мариупольцы денег скорее всего не получат. Думаю целесообразность отстройки Мариуполя будет определена возможностью восстановления и запуска металлургических комбинатов. Сколько на это все уйдет времени и где будут мариупольцы жить - непонятно.
vladimir07 написав:Компенсация в деньгах может быть на ремонт жилья, которое еще подлежит восстановлению и повторному заселению.
И оценка эта будет явно не в пользу потерпевших, дадут денег разве что на окна, двери, линолеум и покраску стен или обои, крышу шифером замостить, если не просто рубероидом. Вложеных денег никто уже не вернет.
Спостерігаю за РН Кийова та Харкова, маю пересдачу, та досвіт переговорів з орендарями, та не дуже заохочений ділитися ним на цьому ресурсі. Зараз бізнес мертвий і я не вважаю, що змогу відновити його після війни. Зараз нерухомість (в Кийові) опинилась основним активом.
Влад, после войны Вы сможете возобновить бизнес. Я смотрю как разворачивается всё в Киеве. И на седые усы Пескова с фразой "спецоперация" должна закончится в ближайшие дни. Было бы Ваше желание. Даже Ирпень и Бучу сейчас убирают, Киев ремонтируют дороги, я просто в шоке как быстро после отступления. Сейчас санкции стали чертовски неприятными, не личные санкции, а запрет портов и запрет траков через ближайшие к Германии страны.
stm написав:Влад, после войны Вы сможете возобновить бизнес.
На жаль ні. Значна частина (дуже сумно у цьому зізнаватися) була зав'язана на орків. Тому річ ні в тому, що я не можу його відновити, я не хочу його відновляти. На їжу та на Кирилівку (українську) сподіваюсь буде хватати, та й досить.