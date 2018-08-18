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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9714971597169717

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, читаю последние страницы и тихо фигею.
Что вы там делите?
Уже в очередь к Первому в ОП выстраиваетесь?
До войны меня все во всепропальщики записывали...
Ну что-ж,статус обязывает.
Я не стану тут вспоминать сколько десятков раз за последние годы я стращал форум призраком Алеппо. Эти посты давно припали метровым слоем пыли.
Начнем новое "всепропальство".
Итак, очень надеюсь, что ЗСУ не только удержат ту территорию, которая была под контролем до 23.02.2022, но и что-то отвоюют из утраченного ранее.
Надежды на то, что будут освобождены Донецк и Луганск есть, но давайте ближе к реальности - так-же как оркам не удалось взять крупные города подконтрольной территории, так и ЗСУ будет проблематично взять Луганск и Донецк.
Даже еще более проблематичней. ЗСУ не будут стирать их с лица Земли, не смотря на то, что там живут люди, которым 8 лет промывали мОзг.
По неумолимым законам войны, наступающая сторона должна иметь минимум трекратное превосходство . Когда речь идет о городских боях, разы должны быть куда как больще. Эти "разы" - это десятки тысяч людей, которых придется положить. Так что, или это само вернется или никак.
Так вот.
Оптимистичный сценарий, что просто отбились.
Не "дошли до Рейхстага (пардон, кремляди) и водрузили наш флаг" и пуйло в бункере чтобы застрелился/отравился.
Просто отбились.
В таком случае, нас будет орда терроризировать с определенной периодичностью.
В первую чеченскую пуйлу тоже не удалось покорить Грозный.
Поэтому была вторая чеченская.
У нас еще война не закончилась, еще продолжаются ракетные обстрелы по всей территории.
Вы уже делите бабло на восстановление и думаете за сколько Х сдать погорельцам.
Почему-то на ум приходят гиены и шакалы.
Можете сразу забыть этот пост и танцевать на граблях.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как оказалось гиены и шакалы у нас в большом количестве водятся на западной. А народу просто интересен механизм компенсации и это нормально учитывая, что некоторых населенных пунктов больше нет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 21:14

  hume написав:Как оказалось гиены и шакалы у нас в большом количестве водятся на западной. А народу просто интересен механизм компенсации и это нормально учитывая, что некоторых населенных пунктов больше нет.


могу напомнить как в Киеве в 2014 сдавати "данецким".

Компенсации - об этом надо задумываться после войны.
Или между войнами.
Чтобы войн больще не было, надо "демилитаризировать и денацифицировать" (с) рашку. Кто это сделает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:34

  rjkz написав:Народ, читаю последние страницы и тихо фигею.
Что вы там делите?
Уже в очередь к Первому в ОП выстраиваетесь?
До войны меня все во всепропальщики записывали...
Ну что-ж,статус обязывает.
Я не стану тут вспоминать сколько десятков раз за последние годы я стращал форум призраком Алеппо. Эти посты давно припали метровым слоем пыли.
Начнем новое "всепропальство".
Итак, очень надеюсь, что ЗСУ не только удержат ту территорию, которая была под контролем до 23.02.2022, но и что-то отвоюют из утраченного ранее.
Надежды на то, что будут освобождены Донецк и Луганск есть, но давайте ближе к реальности - так-же как оркам не удалось взять крупные города подконтрольной территории, так и ЗСУ будет проблематично взять Луганск и Донецк.
Даже еще более проблематичней. ЗСУ не будут стирать их с лица Земли, не смотря на то, что там живут люди, которым 8 лет промывали мОзг.
По неумолимым законам войны, наступающая сторона должна иметь минимум трекратное превосходство . Когда речь идет о городских боях, разы должны быть куда как больще. Эти "разы" - это десятки тысяч людей, которых придется положить. Так что, или это само вернется или никак.
Так вот.
Оптимистичный сценарий, что просто отбились.
Не "дошли до Рейхстага (пардон, кремляди) и водрузили наш флаг" и пуйло в бункере чтобы застрелился/отравился.
Просто отбились.
В таком случае, нас будет орда терроризировать с определенной периодичностью.
В первую чеченскую пуйлу тоже не удалось покорить Грозный.
Поэтому была вторая чеченская.
У нас еще война не закончилась, еще продолжаются ракетные обстрелы по всей территории.
Вы уже делите бабло на восстановление и думаете за сколько Х сдать погорельцам.
Почему-то на ум приходят гиены и шакалы.
Можете сразу забыть этот пост и танцевать на граблях.

Видалять та заблокують. Таке не можно тут писати.
Цікаво, хто зараз модератор? Навряд чи Фейслес. Хтось чужий.
Vlad442
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