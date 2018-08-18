Додано: Чет 07 кві, 2022 20:54

Народ, читаю последние страницы и тихо фигею.

Что вы там делите?

Уже в очередь к Первому в ОП выстраиваетесь?

До войны меня все во всепропальщики записывали...

Ну что-ж,статус обязывает.

Я не стану тут вспоминать сколько десятков раз за последние годы я стращал форум призраком Алеппо. Эти посты давно припали метровым слоем пыли.

Начнем новое "всепропальство".

Итак, очень надеюсь, что ЗСУ не только удержат ту территорию, которая была под контролем до 23.02.2022, но и что-то отвоюют из утраченного ранее.

Надежды на то, что будут освобождены Донецк и Луганск есть, но давайте ближе к реальности - так-же как оркам не удалось взять крупные города подконтрольной территории, так и ЗСУ будет проблематично взять Луганск и Донецк.

Даже еще более проблематичней. ЗСУ не будут стирать их с лица Земли, не смотря на то, что там живут люди, которым 8 лет промывали мОзг.

По неумолимым законам войны, наступающая сторона должна иметь минимум трекратное превосходство . Когда речь идет о городских боях, разы должны быть куда как больще. Эти "разы" - это десятки тысяч людей, которых придется положить. Так что, или это само вернется или никак.

Так вот.

Оптимистичный сценарий, что просто отбились.

Не "дошли до Рейхстага (пардон, кремляди) и водрузили наш флаг" и пуйло в бункере чтобы застрелился/отравился.

Просто отбились.

В таком случае, нас будет орда терроризировать с определенной периодичностью.

В первую чеченскую пуйлу тоже не удалось покорить Грозный.

Поэтому была вторая чеченская.

У нас еще война не закончилась, еще продолжаются ракетные обстрелы по всей территории.

Вы уже делите бабло на восстановление и думаете за сколько Х сдать погорельцам.

Почему-то на ум приходят гиены и шакалы.

Можете сразу забыть этот пост и танцевать на граблях.