|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 07 кві, 2022 20:54
Народ, читаю последние страницы и тихо фигею.
Что вы там делите?
Уже в очередь к Первому в ОП выстраиваетесь?
До войны меня все во всепропальщики записывали...
Ну что-ж,статус обязывает.
Я не стану тут вспоминать сколько десятков раз за последние годы я стращал форум призраком Алеппо. Эти посты давно припали метровым слоем пыли.
Начнем новое "всепропальство".
Итак, очень надеюсь, что ЗСУ не только удержат ту территорию, которая была под контролем до 23.02.2022, но и что-то отвоюют из утраченного ранее.
Надежды на то, что будут освобождены Донецк и Луганск есть, но давайте ближе к реальности - так-же как оркам не удалось взять крупные города подконтрольной территории, так и ЗСУ будет проблематично взять Луганск и Донецк.
Даже еще более проблематичней. ЗСУ не будут стирать их с лица Земли, не смотря на то, что там живут люди, которым 8 лет промывали мОзг.
По неумолимым законам войны, наступающая сторона должна иметь минимум трекратное превосходство . Когда речь идет о городских боях, разы должны быть куда как больще. Эти "разы" - это десятки тысяч людей, которых придется положить. Так что, или это само вернется или никак.
Так вот.
Оптимистичный сценарий, что просто отбились.
Не "дошли до Рейхстага (пардон, кремляди) и водрузили наш флаг" и пуйло в бункере чтобы застрелился/отравился.
Просто отбились.
В таком случае, нас будет орда терроризировать с определенной периодичностью.
В первую чеченскую пуйлу тоже не удалось покорить Грозный.
Поэтому была вторая чеченская.
У нас еще война не закончилась, еще продолжаются ракетные обстрелы по всей территории.
Вы уже делите бабло на восстановление и думаете за сколько Х сдать погорельцам.
Почему-то на ум приходят гиены и шакалы.
Можете сразу забыть этот пост и танцевать на граблях.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12912
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6732 раз.
- Подякували: 3746 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 07 кві, 2022 21:14
hume
Компенсации - об этом надо задумываться после войны.
Или между войнами.
Чтобы войн больще не было, надо "демилитаризировать и денацифицировать" (с) рашку. Кто это сделает?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12912
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6732 раз.
- Подякували: 3746 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:45
Людям нужно где-то жить уже сегодня. Как минимум я про киевскую область. Пусть даже в вагончиках, но думать что-то нужно уже сегодня.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8452
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1680 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:08
rjkz написав:
Вы уже делите бабло на восстановление и думаете за сколько Х сдать погорельцам.
Почему-то на ум приходят гиены и шакалы.
Можете сразу забыть этот пост и танцевать на граблях
Вполне резонно что на ветке про недвижимость обсуждаются не военные вопросы, а вопросы недвижимости, поскольку опыта подобных разрушений у рынка недвижимости нет, возможны разные варианты развития событий.
Кто собирается на этом заработать- это на их совести. Другие мародерят третьи кормят бесплатными обедами. Поза прошлой ночью со всех машин моего ЖК слили топливо. Поленились даже пробки обратно закрутить, так и валяются на земле. Свои сливали, не орки.
В моём ЖК полностью разрушена одна квартира, в десяток других попали снаряды, в 40-50% выбиты окна. Вчера мы скинулись по 1к грн чтобы начать ремонтные работы (подачи света и воды нет), какие то работы уже идут (уборка территории, демонтаж выбитого стекла, выбитые окна заклеиваются пленкой). Работникам выделили квартиру, топятся буржуйкой, готовят на привозном пропане, еду и воду им привозят в канистрах с Киева.
Скоро будем решать где брать деньги на стеклопакеты и остальное, потому что людям уже вчера нужно где-то жить. Это реально большая проблема, о которой нужно говорить.
Куда селить ирпенчан чьи квартиры сильно разрушены Я хз, нужны решения на уровне мэрии, возможно в школы, садики, переформатировать коммерцию под жилье.
Ваши прогнозы относительно войны достаточно адекватные, жаль что вы не пишете в ветке про войну, там вашей адекватности очень не хватает.Напад росії і білорусі на Україну
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1955 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:40
rjkz написав:
Народ, читаю последние страницы и тихо фигею.
Что вы там делите?
Уже в очередь к Первому в ОП выстраиваетесь?
До войны меня все во всепропальщики записывали...
Ну что-ж,статус обязывает.
Я не стану тут вспоминать сколько десятков раз за последние годы я стращал форум призраком Алеппо. Эти посты давно припали метровым слоем пыли.
Начнем новое "всепропальство".
Итак, очень надеюсь, что ЗСУ не только удержат ту территорию, которая была под контролем до 23.02.2022, но и что-то отвоюют из утраченного ранее.
Надежды на то, что будут освобождены Донецк и Луганск есть, но давайте ближе к реальности - так-же как оркам не удалось взять крупные города подконтрольной территории, так и ЗСУ будет проблематично взять Луганск и Донецк.
Даже еще более проблематичней. ЗСУ не будут стирать их с лица Земли, не смотря на то, что там живут люди, которым 8 лет промывали мОзг.
По неумолимым законам войны, наступающая сторона должна иметь минимум трекратное превосходство . Когда речь идет о городских боях, разы должны быть куда как больще. Эти "разы" - это десятки тысяч людей, которых придется положить. Так что, или это само вернется или никак.
Так вот.
Оптимистичный сценарий, что просто отбились.
Не "дошли до Рейхстага (пардон, кремляди) и водрузили наш флаг" и пуйло в бункере чтобы застрелился/отравился.
Просто отбились.
В таком случае, нас будет орда терроризировать с определенной периодичностью.
В первую чеченскую пуйлу тоже не удалось покорить Грозный.
Поэтому была вторая чеченская.
У нас еще война не закончилась, еще продолжаются ракетные обстрелы по всей территории.
Вы уже делите бабло на восстановление и думаете за сколько Х сдать погорельцам.
Почему-то на ум приходят гиены и шакалы.
Можете сразу забыть этот пост и танцевать на граблях.
Люди поделились на три категории
- те кто был на фронте или пережил оккупацию.
- те кто свинособак своими глазами не видел, но различает улет и прилет
- и те кто мужественно стоял в пробках из Киева 24.02, а затем стойко оборонял Ужгород, а сейчас вернулся в почти мирный Киев с претензией - открывайте Макдональдс, бо Я вже приехал.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6626
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 1574 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:47
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1955 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:53
vitaliian написав:
https://t.me/c/1149112753/6747
Не открывается. Что там?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7305
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:14
vitaliian , иногда насильник даже в любви признавался и предлагал жениться.
Вежливые уебки не редкость в лаптестане.
У приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7495
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:18
Hotab написав:
приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои
сейчас в ирпенских пабликах таких историй как грязи. Я бы не поверил, если бы позапрошлой ночью в моем ЖК не слили у всех машин топливо. Тоже "свои".
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1955 раз.
- Подякували: 2811 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21943
|5795666
|
П'ят 08 кві, 2022 10:44
Bolt
|
|1008
|2037177
|
|
|16
|34217
|
|