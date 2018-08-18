Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:04

change_pm написав: change_pm написав: "Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной

флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?



пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?

ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...



* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...

не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками... флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками...

дик прикиївський цоколь - це ж був плацдарм оточення/захоплення (звучить наразі двояко, ЗС РФ теж так думали) Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ .Тре провести ревізію і аудит цоколя, але поки ШРТ не ходить, то буду чекати поки не піде.Кавалірки, згідно останих зводок інфомбюро не пострадали (тьху-тьху, стукаю по дереві).Дача в напрямі ШРТ на Коростень теж не ясно чи вціліла (як мініму село 2 рази обстілювалося, а може і більше, бо пішла цензура в засобах нашої масової дезинформації) чи не проморадьорилася.Остання звістка була про те що доблестні електрики формувань обленерго денацифікували і демілітаризували електрику:Може навіть їм тре принести могорич і поставити свічку, так як не мав причини відкривати цього року дачний сезон і реколуватися в прикиївський цоколь а з ньог на дальнопригородну дачу (як Хомякоід радив).Можливо концепт прийдеться поміняти і мати дачу не під Києвом. ХЗ. Але сестра каже що "цінний актив" і має до неї інтерес. Їй з Польщі видніше.І останнє, Київ "вічне місто", як Рим, Ієрусалим, Багдад... так що кавалірки в Києві мають місце бути. З передмістями складніше. Навіть в Чернігові, пишуть, що місто пострадало в плані нерухомості на 20%, а передмістя до 70%.Те що в Ірепні віталіана ціни були вже вище як на Вєніку/Трої, це явно нездорова ситуація. Як видно х/2 а може х/3 їй ціна відносно київського м2