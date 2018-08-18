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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9715971697179718

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 189
1. Не вище 900
20%
38
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
18
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:27

про перспективи КРЖН і біля нього...

"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:28

  vitaliian написав:
  Hotab написав:приятеля в соседнем доме (в Гостомеле) уже после ухода орков кто-то залез, порезал ножом кожаный диван , и в телек размером пару метров (на всю стену) воткнули нож. Свои
сейчас в ирпенских пабликах таких историй как грязи. Я бы не поверил, если бы позапрошлой ночью в моем ЖК не слили у всех машин топливо. Тоже "свои".

це соціальний протест! як не зрозуміло...

телек пару метрів! не у всіх на цьому форумі такі є...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:34

  change_pm написав:
"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной

флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?

пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?
ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...

* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...
не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56

Просто концепция сейчас изменится: в Ирпене дёшево снимать. А владеет пусть кто-то другой. Забрал 2 баула и уехал, в случае войны.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:04

  change_pm написав:
  change_pm написав:
"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной

флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?

пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?
ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...

* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...
не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками...

дик прикиївський цоколь - це ж був плацдарм оточення/захоплення (звучить наразі двояко, ЗС РФ теж так думали) Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ .

Тре провести ревізію і аудит цоколя, але поки ШРТ не ходить, то буду чекати поки не піде.

Кавалірки, згідно останих зводок інфомбюро не пострадали (тьху-тьху, стукаю по дереві).

Дача в напрямі ШРТ на Коростень теж не ясно чи вціліла (як мініму село 2 рази обстілювалося, а може і більше, бо пішла цензура в засобах нашої масової дезинформації) чи не проморадьорилася.
Остання звістка була про те що доблестні електрики формувань обленерго денацифікували і демілітаризували електрику:
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
Може навіть їм тре принести могорич і поставити свічку, так як не мав причини відкривати цього року дачний сезон і реколуватися в прикиївський цоколь а з ньог на дальнопригородну дачу (як Хомякоід радив).

Можливо концепт прийдеться поміняти і мати дачу не під Києвом. ХЗ. Але сестра каже що "цінний актив" і має до неї інтерес. Їй з Польщі видніше.

І останнє, Київ "вічне місто", як Рим, Ієрусалим, Багдад... так що кавалірки в Києві мають місце бути. З передмістями складніше. Навіть в Чернігові, пишуть, що місто пострадало в плані нерухомості на 20%, а передмістя до 70%.

Те що в Ірепні віталіана ціни були вже вище як на Вєніку/Трої, це явно нездорова ситуація. Як видно х/2 а може х/3 їй ціна відносно київського м2
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:16

  Hotab написав:Просто концепция сейчас изменится: в Ирпене дёшево снимать. А владеет пусть кто-то другой. Забрал 2 баула и уехал, в случае войны.

Цікаво, хто буде той "лох" - хто візьме на себе ризики власносці*?

Хоча за пару років все забудеться і навіть ріст почнеться...

* хоча залежить по якій ще ціні... по 100 баксів за метр буде черга до Хрещатика...
change_pm
 
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