"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:27
про перспективи КРЖН і біля нього...
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:28
це соціальний протест! як не зрозуміло...
телек пару метрів! не у всіх на цьому форумі такі є...
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:34
флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?
пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?
ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...
* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...
не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками...
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56
Просто концепция сейчас изменится: в Ирпене дёшево снимать. А владеет пусть кто-то другой. Забрал 2 баула и уехал, в случае войны.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:04
дик прикиївський цоколь - це ж був плацдарм оточення/захоплення (звучить наразі двояко, ЗС РФ теж так думали) Києва кавалірками в пішій доступності до ШРТ .
Тре провести ревізію і аудит цоколя, але поки ШРТ не ходить, то буду чекати поки не піде.
Кавалірки, згідно останих зводок інфомбюро не пострадали (тьху-тьху, стукаю по дереві).
Дача в напрямі ШРТ на Коростень теж не ясно чи вціліла (як мініму село 2 рази обстілювалося, а може і більше, бо пішла цензура в засобах нашої масової дезинформації) чи не проморадьорилася.
Остання звістка була про те що доблестні електрики формувань обленерго денацифікували і демілітаризували електрику:
Може навіть їм тре принести могорич і поставити свічку, так як не мав причини відкривати цього року дачний сезон і реколуватися в прикиївський цоколь а з ньог на дальнопригородну дачу (як Хомякоід радив).
Можливо концепт прийдеться поміняти і мати дачу не під Києвом. ХЗ. Але сестра каже що "цінний актив" і має до неї інтерес. Їй з Польщі видніше.
І останнє, Київ "вічне місто", як Рим, Ієрусалим, Багдад... так що кавалірки в Києві мають місце бути. З передмістями складніше. Навіть в Чернігові, пишуть, що місто пострадало в плані нерухомості на 20%, а передмістя до 70%.
Те що в Ірепні віталіана ціни були вже вище як на Вєніку/Трої, це явно нездорова ситуація. Як видно х/2 а може х/3 їй ціна відносно київського м2
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:16
Цікаво, хто буде той "лох" - хто візьме на себе ризики власносці*?
Хоча за пару років все забудеться і навіть ріст почнеться...
* хоча залежить по якій ще ціні... по 100 баксів за метр буде черга до Хрещатика...
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:22
а як же другий раунд, і третій, і наступні граблі
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