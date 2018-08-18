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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:34
change_pm написав:
"Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной
флай, я сподіваюсь ти зробиш висновки?
пісі. пам"ятаєш я тобі казав, що краще б ти взяв хрущік в центрі Києва* - ніж те, що ти набрав по іпенях?
ось, попередження саме про це - локейшн - локейшн - локейшн...
* грощі ті самі, що ти витратив і для твого концепту підходило - але в іншому напрямку...
не з іпенів в центр по різним гілкам ШРТ, а з центру в іпеня різними гілками...
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56
Просто концепция сейчас изменится: в Ирпене дёшево снимать. А владеет пусть кто-то другой. Забрал 2 баула и уехал, в случае войны.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:45
change_pm написав:
Цікаво, хто буде той "лох" - хто візьме на себе ризики власносці*?
я не собираюсь ничего продавать из своего в Ирпене. Наоборот мысли переформатировать коммерцию под жилую недвижимость. Если жилья будет людям не хватать какая нафег коммерция.
Для тех кто думает что весь Киев и пригород переедет жить во Львов, это анриал. Для больших перемещений масс нет ни жилья, ни работы ни инфраструктуры. Все будут стараться жить там, кто где и жил. За исключением оккупированных и полностью разрушенных городов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 кві, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:47
vitaliian написав: change_pm написав:
Цікаво, хто буде той "лох" - хто візьме на себе ризики власносці*?
я не собираюсь ничего продавать из своего в Ирпене. Наоборот мысли переформатировать коммерцию под жилую недвижимость. Если жилья будет людям не хватать какая нафег коммерция.
Для тех кто думает что весь Киев и пригород переедет жить во Львов, это анриал. Для больших перемещений масс нет ни жилья, ни работы ни инфраструктуры. Все будут стараться жить кто где и жил. За исключением оккупированных и полностью разрушенных городов.
тільки ціна м2 буде вже не та
ти мовиш про тих хто був,
а як щодо розширеного відтворення та росту?
чи буде новий притік свіжої крові? чи буде коеф. фертильності вище 2 у жінок?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 08 кві, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:48
flyman написав:
тільки ціна м2 буде вже не та
это непредсказуемо на данном этапе. Как и курс доллара как и объем международной фин.помощи и её доступность погорельцам.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:49
vitaliian написав: flyman написав:
тільки ціна м2 буде вже не та
это непредсказуемо на данном этапе.
ВВП пополам, далі вже сам складеш прогноз на м2, фінансовий форум таки
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:51
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
тільки ціна м2 буде вже не та
это непредсказуемо на данном этапе.
ВВП пополам, далі вже сам складеш прогноз на м2, фінансовий форум таки
Возьмите пример послевоенных ГДР и ФРГ. Разрушены были одинаково а восстанавливались по разному. Есть разные сценарии. Не спешите вешаться, вы можете пригодиться Родине.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:52
flyman написав:
чи буде коеф. фертильності вище 2 у жінок?
однозначно та!
- виїзжають за кордон чоловіки, у яких 3 і більше дітей
- тіко ось повернуться вони чи ні, ось основне питання)))
імхо, не повернутьсі...
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:48
на ЖК SENAT від GEOS було зафіксоване часткове відновлення будівельних робіт
в кого є інформація про оживання інших забудовників, чи двіж на конкретних ЖК, відпишіться
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:57
flyman написав:
Чисто математика.
Задача:
Було 52 млн. населення.
Стало 25 млн. (мінус 50%)
Житловий фонд знищено (дуже песимістична оцінка) на 10% (дуже песимістична оцінка
Взорвите мозг этому "математику".
В советское время было 2 магазина в городке, а стало 10-15 + АТБ. Количество населения в городке больше не стало. В чем же причина?
Может поймет, что в советское время 0.33л пепсиколу я пил раз в полгода, когда из Киева привозили, а сейчас хоть залейся любыми колами, пивом и разными рыбами.
Почему-то мух не понимает, что я вырос в семье из "много-детей" , и у меня не было не только своей комнаты, но и "детской комнаты " в принципе. А у меня сейчас хоромы 91 метр и взрослая дочка уже со своей квартирой. Может тогда что-то дойдет??
А заодно может поймет, что вместе с уменьшением населения исчезли сотни сел. А ещё тысячи с пустыми улицами.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 08 кві, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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