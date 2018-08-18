Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Это конечно домыслы. ИТ-шка вся переходить во Львов - и дальше. Всегда люди шли за рабочими местами. Ну конечно в Киеве много чего останется, ОП, суды, прокуратура, СБУ итд. Но скорее всего уменьшение ВВП не потянет этого всего.
Вероятность переноса столицы из Киева вижу выше 50% Хотя это всё фантазии. Нужно ещё войну выиграть.
flyman написав:Чисто математика. Задача: Було 52 млн. населення. Стало 25 млн. (мінус 50%) Житловий фонд знищено (дуже песимістична оцінка) на 10% (дуже песимістична оцінка
Взорвите мозг этому "математику". В советское время было 2 магазина в городке, а стало 10-15 + АТБ. Количество населения в городке больше не стало. В чем же причина? Может поймет, что в советское время 0.33л пепсиколу я пил раз в полгода, когда из Киева привозили, а сейчас хоть залейся любыми колами, пивом и разными рыбами.
Почему-то мух не понимает, что я вырос в семье из "много-детей" , и у меня не было не только своей комнаты, но и "детской комнаты " в принципе. А у меня сейчас хоромы 91 метр и взрослая дочка уже со своей квартирой. Может тогда что-то дойдет?? А заодно может поймет, что вместе с уменьшением населения исчезли сотни сел. А ещё тысячи с пустыми улицами.
ти хоч доказати що ціна х2 в Київі до довоєнних? доказуй, до чого ці особисті випади?
Чи хто не мислить як хотаб уже ворог?
А що села зникли? Хатів нема зовсім-зовсім? Так само із смт. та райцентрами.
Навіть в Прип"яті і Чорнобилі стоїть нерухомість, якщо на те пішло.
І новобудов, звичайне не було останніх 30 років. Все деградувало, жовкло і відпадало.
В нас поки що не США із мільонами бездомних бомжів. Нерухомості вільної достатньо. Інше питання, а яка там інфраструктура і як там з роботою.